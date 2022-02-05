الكويت تعيد رحلاتها الجوية التجارية إلى مدينة النجف العراقية

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن قرار عودة الرحلات التجارية سيسري اعتبارا من، اليوم السبت، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء.ويأتي قرار الخطوط الجوية الكويتية بعودة الرحلات التجارية إلى النجف في إطار سعي الشركة المتواصل لتقديم خيارات عدة لعملائها.من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، المهندس معن رزوقي، أن مدينة النجف تعد من الوجهات المهمة جدا والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية.وأكد رزوقي سعي الشركة لتوفير كافة سبل الراحة للركاب أثناء سفرهم على متن طائراتها وتقديم خدماتها لمسافريها بشكل متكامل وتذليل كافة العقبات.وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس الماضي، أن الكويت استأنفت رحلاتها الجوية إلى العراق. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال البيان، إن سفير العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي التقى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتيّة معن رزوقي لمناقشة تجميد رحلات الشركة للعراق.