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الملكة إليزابيت تستعد للاحتفال بمرور70 عاما على اعتلائها العرش... فيديو وصور
الملكة إليزابيت تستعد للاحتفال بمرور70 عاما على اعتلائها العرش... فيديو وصور
يصادف يوم 6 فبراير/شباط الجاري مرور 70 عاما على تولي الملكة اليزابيت الثانية العرش، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:16+0000
2022-02-05T16:16+0000
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تقليديا، تحتفل الملكة بيوم 6 فبراير بمرارة على نطاق خاص في قصر ساندرينغهام، بالتاريخ الذي يرمز إلى اعتلائها العرش حين كانت في سن 25 عاما، لكن أيضا هو يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن عمر 56 عاما، والذي كانت شديدة التعلق به.وجاء اعتلاء الملكة الحكم بينما كانت تربي أسرة شابة: كان الأمير تشارلز في الثالثة من عمره وكانت الأميرة آن تبلغ من العمر سنة واحدة فقط عندما علمت الملكة بوفاة والدها. كان لواجباتها الجديدة أن تكون لها الأسبقية على الحياة الأسرية، مع جولات خارجية طويلة تأخذها بعيدًا لشهور في كل مرة.ومن المفارقات أن إليزابيث لم يكن في الحسبان عند ولادتها أنها ستكون ملكة المستقبل، ولم تصبح ملكة إلا بعد أن تنازل عمها إدوارد الثامن عن العرش لكي يعيش مع المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون.وعام 2015، تفوقت إليزابيث على فيكتوريا وأصبحت صاحبة أطول فترة ولاية على عرش بريطانيا في تسلسل يعود أصله إلى الملك النورماندي ويليام الأول وغزو إنجلترا عام 1066.وقبل الملكة إليزابيث الثانية، تجاوز عاهلان فقط في التاريخ عتبة سبعين عامًا على العرش هما: لويس الرابع عشر ملك فرنسا الذي حكم 72 عاما و110 أيام من 1643 الى 1715 وملك تايلاند بوميبول ادوليادج (70 عاما و126 يوما من 1945 إلى 2016).
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مجتمع, منوعات

الملكة إليزابيت تستعد للاحتفال بمرور70 عاما على اعتلائها العرش... فيديو وصور

16:16 GMT 05.02.2022
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تحضر حفل استقبال على هامش قمة مجموعة السبع، في كورنوال، بريطانيا، 11 يونيو/ حزيران 2021
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تحضر حفل استقبال على هامش قمة مجموعة السبع، في كورنوال، بريطانيا، 11 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / POOL
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يصادف يوم 6 فبراير/شباط الجاري مرور 70 عاما على تولي الملكة اليزابيت الثانية العرش، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952.
تقليديا، تحتفل الملكة بيوم 6 فبراير بمرارة على نطاق خاص في قصر ساندرينغهام، بالتاريخ الذي يرمز إلى اعتلائها العرش حين كانت في سن 25 عاما، لكن أيضا هو يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن عمر 56 عاما، والذي كانت شديدة التعلق به.
وجاء اعتلاء الملكة الحكم بينما كانت تربي أسرة شابة: كان الأمير تشارلز في الثالثة من عمره وكانت الأميرة آن تبلغ من العمر سنة واحدة فقط عندما علمت الملكة بوفاة والدها. كان لواجباتها الجديدة أن تكون لها الأسبقية على الحياة الأسرية، مع جولات خارجية طويلة تأخذها بعيدًا لشهور في كل مرة.
ومن المفارقات أن إليزابيث لم يكن في الحسبان عند ولادتها أنها ستكون ملكة المستقبل، ولم تصبح ملكة إلا بعد أن تنازل عمها إدوارد الثامن عن العرش لكي يعيش مع المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون.
وعام 2015، تفوقت إليزابيث على فيكتوريا وأصبحت صاحبة أطول فترة ولاية على عرش بريطانيا في تسلسل يعود أصله إلى الملك النورماندي ويليام الأول وغزو إنجلترا عام 1066.
وقبل الملكة إليزابيث الثانية، تجاوز عاهلان فقط في التاريخ عتبة سبعين عامًا على العرش هما: لويس الرابع عشر ملك فرنسا الذي حكم 72 عاما و110 أيام من 1643 الى 1715 وملك تايلاند بوميبول ادوليادج (70 عاما و126 يوما من 1945 إلى 2016).
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