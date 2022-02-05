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المنفي يطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي "لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد"
المنفي يطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي "لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد"
طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من الاتحاد الأفريقي "دعم خطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T15:54+0000
2022-02-05T15:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف المنفي في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين: "نؤكد دائما على ما طرحناه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سيبتمبر/ أيلول، بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول لتوافق يقود لانتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة والحفاظ على العملية السياسية".وناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، في ليبيا، نجلاء المنقوش، عددا من الملفات مع وزير خارجية تشاد شريف زين، في وقت سابق، ومن بينها مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي.والتقت الوزيرة الليبية نظيرها التشادي في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية الليبية.ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير "الأنصبة والمساهمات" بالاتحاد الأفريقي".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رئيسي-يندد-بأي-عمل-يزعزع-أمن-العراق-في-اتصال-مع-الكاظمي-1058060004.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

المنفي يطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي "لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد"

15:54 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 15:55 GMT 05.02.2022)
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council
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طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من الاتحاد الأفريقي "دعم خطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي الذي أدى إلى مزيد من التعقيد في الأزمة".
وأضاف المنفي في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين: "نؤكد دائما على ما طرحناه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سيبتمبر/ أيلول، بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول لتوافق يقود لانتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة والحفاظ على العملية السياسية".
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
رئيسي يندد بأي عمل "يزعزع أمن العراق" في اتصال مع الكاظمي
13:09 GMT
وناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، في ليبيا، نجلاء المنقوش، عددا من الملفات مع وزير خارجية تشاد شريف زين، في وقت سابق، ومن بينها مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي.
والتقت الوزيرة الليبية نظيرها التشادي في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية الليبية.
ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير "الأنصبة والمساهمات" بالاتحاد الأفريقي".
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مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيسي في كأس العالم للأندية16:01 GMT
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