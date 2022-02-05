https://arabic.sputniknews.com/20220205/الولايات-المتحدة-تحث-اليابان-على-فرض-عقوبات-على-روسيا-1058058586.html

الولايات المتحدة تحث اليابان على فرض عقوبات على روسيا

الولايات المتحدة تحث اليابان على فرض عقوبات على روسيا

تقوم السلطات الأمريكية بحث اليابان على النظر في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حالة حدوث تصعيد في أوكرانيا ،لكن هناك أصوات داخل الحكومة اليابانية بعدم توجيه... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T12:37+0000

2022-02-05T12:37+0000

2022-02-05T12:37+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية"كيودو"، فإن واشنطن أوضحت موقفها لليابان عبر القنوات الدبلوماسية ودعت طوكيو الرسمية لتصعيد انتقاداتها لموسكو.ووفقا لمصدر مطلع في الحكومة اليابانية، ستضطر طوكيو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث غزو.هذا وأكد الممثلون الرسميون للحكومة اليابانية، ولا سيما وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي والأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمرات صحفية مرارا وتكرارا أن مسألة أي إجراءات ملموسة من قبل اليابان ضد روسيا في حالة تصعيد الوضع حول أوكرانيا افتراضي ولن يعلق.أعربت كييف ودول غربية مؤخرًا عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات ، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد ، كما تستخدم مزاعم "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. قال السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية