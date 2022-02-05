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الولايات المتحدة تحث اليابان على فرض عقوبات على روسيا
الولايات المتحدة تحث اليابان على فرض عقوبات على روسيا
تقوم السلطات الأمريكية بحث اليابان على النظر في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حالة حدوث تصعيد في أوكرانيا ،لكن هناك أصوات داخل الحكومة اليابانية بعدم توجيه... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T12:37+0000
2022-02-05T12:37+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية"كيودو"، فإن واشنطن أوضحت موقفها لليابان عبر القنوات الدبلوماسية ودعت طوكيو الرسمية لتصعيد انتقاداتها لموسكو.ووفقا لمصدر مطلع في الحكومة اليابانية، ستضطر طوكيو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث غزو.هذا وأكد الممثلون الرسميون للحكومة اليابانية، ولا سيما وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي والأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمرات صحفية مرارا وتكرارا أن مسألة أي إجراءات ملموسة من قبل اليابان ضد روسيا في حالة تصعيد الوضع حول أوكرانيا افتراضي ولن يعلق.أعربت كييف ودول غربية مؤخرًا عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات ، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد ، كما تستخدم مزاعم "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. قال السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تحث اليابان على فرض عقوبات على روسيا

12:37 GMT 05.02.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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تقوم السلطات الأمريكية بحث اليابان على النظر في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حالة حدوث تصعيد في أوكرانيا ،لكن هناك أصوات داخل الحكومة اليابانية بعدم توجيه مثل هذه التهديدات.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية"كيودو"، فإن واشنطن أوضحت موقفها لليابان عبر القنوات الدبلوماسية ودعت طوكيو الرسمية لتصعيد انتقاداتها لموسكو.
ووفقا لمصدر مطلع في الحكومة اليابانية، ستضطر طوكيو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث غزو.
وقالت الوكالة في بيان "لكن هناك دعوات داخل الحكومة بأنه على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية سيكون من الأفضل عدم الإعلان عن نية فرض عقوبات قبل حدوث الغزو بالفعل".
هذا وأكد الممثلون الرسميون للحكومة اليابانية، ولا سيما وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي والأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمرات صحفية مرارا وتكرارا أن مسألة أي إجراءات ملموسة من قبل اليابان ضد روسيا في حالة تصعيد الوضع حول أوكرانيا افتراضي ولن يعلق.
أعربت كييف ودول غربية مؤخرًا عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات ، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد ، كما تستخدم مزاعم "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. قال السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
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