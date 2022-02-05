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بلومبرغ تعلن عن طريق الخطأ عن "غزو" روسيا لأوكرانيا
بلومبرغ تعلن عن طريق الخطأ عن "غزو" روسيا لأوكرانيا
نشرت وكالة بلومبرغ عنوانًا رئيسيًا على الموقع حول "غزو" روسيا لأوكرانيا، ثم اعترفت بالخطأ وأزالته. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T04:52+0000
2022-02-05T04:52+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الموقع في بيان "نحن نعد عناوين للعديد من السيناريوهات، ونُشر العنوان الرئيسي"روسيا تغزو أوكرانيا "عن غير قصد في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي على موقعنا على الإنترنت. نحن نأسف بشدة للخطأ".أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

بلومبرغ تعلن عن طريق الخطأ عن "غزو" روسيا لأوكرانيا

04:52 GMT 05.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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نشرت وكالة بلومبرغ عنوانًا رئيسيًا على الموقع حول "غزو" روسيا لأوكرانيا، ثم اعترفت بالخطأ وأزالته.
وقال الموقع في بيان "نحن نعد عناوين للعديد من السيناريوهات، ونُشر العنوان الرئيسي"روسيا تغزو أوكرانيا "عن غير قصد في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي على موقعنا على الإنترنت. نحن نأسف بشدة للخطأ".
وبحسب البيان، فقد تم حذف العنوان الخاطئ، ويجري التحقيق في ملابسات هذا الخطأ.
أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.
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