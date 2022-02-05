بيلاروسيا ترغب بشراء جميع المعدات العسكرية المشاركة في التدريبات مع روسيا

وقال لوكاشينكو في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "نخطط لشراء جميع المعدات (العسكرية) التي ستكون هنا هذا العام والعام المقبل وما إلى ذلك." وأكد لوكاشينكو: "نحن على استعداد لإنشاء المزيد من المراكز لإتقان أنظمة الدفاع الجوي وأحدث الأسلحة التي يتم إنشاؤها على أراضي روسيا".تسليم أسلحة روسية إلى بيلاروسياكان توريد أحدث الأسلحة والمعدات من روسيا إلى بيلاروسيا أحد الموضوعات خلال اجتماع رئيسي البلدين في سبتمبر 2021.كما قال ألكسندر لوكاشينكو، عقب نتائجه، فإن المفاوضات جارية للحصول على نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-400. خلال زيارة للمرحلة الأولى من مناورات West-2021، قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار على شراء أسلحة ومعدات عسكرية في روسيا. بهذا المبلغ، من المخطط شراء S-400 ومعدات الطيران وTor-M2.في الوقت نفسه، أوضح رئيس بيلاروسيا أن طائرات من روسيا قد وصلت بالفعل. على الأرجح كان الأمر يتعلق بمقاتلات Su-30SM. تختلف Tor-M2 من حيث أنها مركبات قصير المدى. وهي مصممة لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة التي تحلق على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة ومنخفضة للغاية.
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عزمه شراء جميع المعدات، من روسيا، المشاركة في التدريبات الروسية البيلاروسية "قرار الحلفاء - 2022".
وقال لوكاشينكو في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "نخطط لشراء جميع المعدات (العسكرية) التي ستكون هنا هذا العام والعام المقبل وما إلى ذلك."
في محادثة مع وزير الدفاع الروسي، أشار لوكاشينكو إلى أن الجيش البيلاروسي يجب أن يتبنى أفضل التدريبات الروسية وأن يهتم بذلك. "نريد أن نتعلم. ثانيًا، نحن نعمل على تطوير مراكز تدريب هنا. وكان طلبي إليكم أن تقوموا بإنشاء مراكز لأحدث الأسلحة هنا. شكرًا لكم، لقد استجبتم لهذا، ولدينا بالفعل مركزان أو ثلاثة (مركزان) على أراضي روسيا ومركز واحد على أراضي بيلاروسيا".
وأكد لوكاشينكو: "نحن على استعداد لإنشاء المزيد من المراكز لإتقان أنظمة الدفاع الجوي وأحدث الأسلحة التي يتم إنشاؤها على أراضي روسيا".
تسليم أسلحة روسية إلى بيلاروسيا
كان توريد أحدث الأسلحة والمعدات من روسيا إلى بيلاروسيا أحد الموضوعات خلال اجتماع رئيسي البلدين في سبتمبر 2021.
كما قال ألكسندر لوكاشينكو، عقب نتائجه، فإن المفاوضات جارية للحصول على نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-400. خلال زيارة للمرحلة الأولى من مناورات West-2021، قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار على شراء أسلحة ومعدات عسكرية في روسيا. بهذا المبلغ، من المخطط شراء S-400 ومعدات الطيران وTor-M2.
في الوقت نفسه، أوضح رئيس بيلاروسيا أن طائرات من روسيا قد وصلت بالفعل. على الأرجح كان الأمر يتعلق بمقاتلات Su-30SM. تختلف Tor-M2 من حيث أنها مركبات قصير المدى. وهي مصممة لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة التي تحلق على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة ومنخفضة للغاية.