تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/بيلاروسيا-ترغب-بشراء-جميع-المعدات-العسكرية-المشاركة-في-التدريبات-مع-روسيا-1058044902.html
بيلاروسيا ترغب بشراء جميع المعدات العسكرية المشاركة في التدريبات مع روسيا
بيلاروسيا ترغب بشراء جميع المعدات العسكرية المشاركة في التدريبات مع روسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عزمه شراء جميع المعدات، من روسيا، المشاركة في التدريبات الروسية البيلاروسية "قرار الحلفاء - 2022". 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T06:44+0000
2022-02-05T06:44+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1046885437_0:142:2734:1680_1920x0_80_0_0_fadec39fa1eb1a3a0790fbb5d9468c28.jpg
وقال لوكاشينكو في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "نخطط لشراء جميع المعدات (العسكرية) التي ستكون هنا هذا العام والعام المقبل وما إلى ذلك." وأكد لوكاشينكو: "نحن على استعداد لإنشاء المزيد من المراكز لإتقان أنظمة الدفاع الجوي وأحدث الأسلحة التي يتم إنشاؤها على أراضي روسيا".تسليم أسلحة روسية إلى بيلاروسياكان توريد أحدث الأسلحة والمعدات من روسيا إلى بيلاروسيا أحد الموضوعات خلال اجتماع رئيسي البلدين في سبتمبر 2021.كما قال ألكسندر لوكاشينكو، عقب نتائجه، فإن المفاوضات جارية للحصول على نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-400. خلال زيارة للمرحلة الأولى من مناورات West-2021، قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار على شراء أسلحة ومعدات عسكرية في روسيا. بهذا المبلغ، من المخطط شراء S-400 ومعدات الطيران وTor-M2.في الوقت نفسه، أوضح رئيس بيلاروسيا أن طائرات من روسيا قد وصلت بالفعل. على الأرجح كان الأمر يتعلق بمقاتلات Su-30SM. تختلف Tor-M2 من حيث أنها مركبات قصير المدى. وهي مصممة لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة التي تحلق على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة ومنخفضة للغاية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1046885437_153:0:2582:1822_1920x0_80_0_0_2baf87a6e932af5f3afb11fda0571448.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا

بيلاروسيا ترغب بشراء جميع المعدات العسكرية المشاركة في التدريبات مع روسيا

06:44 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عزمه شراء جميع المعدات، من روسيا، المشاركة في التدريبات الروسية البيلاروسية "قرار الحلفاء - 2022".
وقال لوكاشينكو في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "نخطط لشراء جميع المعدات (العسكرية) التي ستكون هنا هذا العام والعام المقبل وما إلى ذلك."

في محادثة مع وزير الدفاع الروسي، أشار لوكاشينكو إلى أن الجيش البيلاروسي يجب أن يتبنى أفضل التدريبات الروسية وأن يهتم بذلك. "نريد أن نتعلم. ثانيًا، نحن نعمل على تطوير مراكز تدريب هنا. وكان طلبي إليكم أن تقوموا بإنشاء مراكز لأحدث الأسلحة هنا. شكرًا لكم، لقد استجبتم لهذا، ولدينا بالفعل مركزان أو ثلاثة (مركزان) على أراضي روسيا ومركز واحد على أراضي بيلاروسيا".

وأكد لوكاشينكو: "نحن على استعداد لإنشاء المزيد من المراكز لإتقان أنظمة الدفاع الجوي وأحدث الأسلحة التي يتم إنشاؤها على أراضي روسيا".
تسليم أسلحة روسية إلى بيلاروسيا
كان توريد أحدث الأسلحة والمعدات من روسيا إلى بيلاروسيا أحد الموضوعات خلال اجتماع رئيسي البلدين في سبتمبر 2021.
كما قال ألكسندر لوكاشينكو، عقب نتائجه، فإن المفاوضات جارية للحصول على نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-400. خلال زيارة للمرحلة الأولى من مناورات West-2021، قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار على شراء أسلحة ومعدات عسكرية في روسيا. بهذا المبلغ، من المخطط شراء S-400 ومعدات الطيران وTor-M2.
في الوقت نفسه، أوضح رئيس بيلاروسيا أن طائرات من روسيا قد وصلت بالفعل. على الأرجح كان الأمر يتعلق بمقاتلات Su-30SM. تختلف Tor-M2 من حيث أنها مركبات قصير المدى. وهي مصممة لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة التي تحلق على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة ومنخفضة للغاية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية