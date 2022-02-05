https://arabic.sputniknews.com/20220205/تركيا-العملية-العسكرية-شمالي-العراق-وسوريا-مؤثرة-للغاية-1058050325.html

تركيا: العملية العسكرية شمالي العراق وسوريا "مؤثرة للغاية"

تركيا: العملية العسكرية شمالي العراق وسوريا "مؤثرة للغاية"

أكدت السلطات التركية، عن أن بلادها "نفذت عملية جوية عسكرية مؤثرة للغاية مؤخراً ضد معاقل تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في شمالي العراق وسوريا". 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T09:51+0000

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وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، خلال مقابلة تليفزيونية نشرتها وكالة الأناضول التركية، إن "عملية "نسر الشتاء" الجوية التي نفذتها القوات التركية على مخابئ ومعاقل "بي كا كا" في شمال العراق، ومنطقة سنجار، ومناطق بشمالي سوريا جاءت وفق معلومات استخباراتية، مؤكدا أن العملية كانت مؤثرة للغاية.وأشار المسؤول التركي، أن العمليات ضد الإرهابيين ستتواصل، لافتا إلى أن تركيا قاتلت ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الميدان، وقدمت شهداء في هذا النضال، ودفنت آلاف من الإرهابيين.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء الماضي، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق اليوم، إنها حيدت 14 مسلحا من الفصائل الكردية التي تصنفها "كيانات إرهابية"، بنطاق عملياتها شمالي سوريا.وأعلنت أنقرة، في 18 مارس/ آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220205/تركيا-تعلن-القضاء-على-14-مسلحا-كرديا-شمالي-سوريا-1058049710.html

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