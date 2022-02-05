https://arabic.sputniknews.com/20220205/تقرير-الإمارات-تبحث-مع-تل-أبيب-التزود-بأنظمة-دفاع-جوي-إسرائيلية-1058080201.html

تقرير: الإمارات تبحث مع تل أبيب التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية

تقرير: الإمارات تبحث مع تل أبيب التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية

كشف تقرير صحفي عن مباحثات تجريها الإمارات وإسرائيل، لتزويد تل أبيب الدولة الخليجية بأنظمة دفاع جوي، في ظل تزايد هجمات "أنصار الله". 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T21:46+0000

2022-02-05T21:46+0000

2022-02-05T21:46+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (السبت) إنه في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها "أنصار الله" على الإمارات مؤخرا، تناقش أبو ظبي وتل أبيب الآن صفقات لبيع أنظمة دفاع جوي متطورة إلى الدولة الخليجية القريبة من إيران.وفقا للتقرير، الذي يستند إلى مصادر مجّهلة شاركت في تفاصيل المحادثات، لا يتوقع أن تتضمن هذه الاتصالات بيع منظومة "القبة الحديدية"، لكن إسرائيل قد تبيع لحليفها الخليجي أنظمة رادار.وأكدت الصحيفة في التقرير أنه على الرغم من أن أبو ظبي كانت مهتمة منذ فترة طويلة بالأنظمة الإسرائيلية، إلا أنها تخشى القيام بذلك بشكل علني وصريح، وهو أمر من شأنه أن يغضب طهران.وتحتفظ الإمارات العربية المتحدة بعلاقات اقتصادية واسعة مع إيران، على الرغم من أنها مرتبطة استراتيجيا بالتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد طهران.في إيران، بالطبع، لا يُرحب بنشر أنظمة أمنية إسرائيلية قريبة جدا منها. وأوضح هذا الموقف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في محادثة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.وقال وزير الخارجية الإيراني "يجب اتخاذ إجراءات لمنع موطئ قدم في المنطقة من أولئك الذين يثيرون التوترات"، في إشارة لإسرائيل.وفي التقرير "وول ستريت جورنال" تم التأكيد كذلك على أنه لم يتضح بعد المرحلة التي وصلت إليها المحادثات بين إسرائيل والإمارات، وما إذا كانت على وشك الانتهاء.ورفضت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التعليق على تقرير الصحيفة الأمريكية.ووقع أسوأ هجوم شنته "أنصار الله" حتى الآن على الإمارات، والذي قتل فيه ثلاثة عمال أجانب من الهند وباكستان، منتصف الشهر الماضي، عبر صواريخ وطائرات بدون طيار، ولاحقا شنت الجماعة اليمنية هجوما صاروخيا على أبو ظبي خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للعاصمة الإماراتية.ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان العديد من الاتفاقات شملت مجالات بينها السياحة والاستثمار والتجارة والطيران.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/تقرير-الإمارات-تطلب-دفاعا-عسكريا-لسمائها-وإسرائيل-ترفض-1053888068.html

https://arabic.sputniknews.com/20220131/وصمة-عار-إيران-تعلق-على-زيارة-رئيس-إسرائيل-إلى-الإمارات-بلهجة-تحذير-1057493334.html

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