تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/جونسون-وماكرون-يتفقان-على-أولوية-الدبلوماسية-لاتخاذ-القرار-بشأن-أوكرانيا-1058060864.html
جونسون وماكرون يتفقان على أولوية الدبلوماسية لاتخاذ القرار بشأن أوكرانيا
جونسون وماكرون يتفقان على أولوية الدبلوماسية لاتخاذ القرار بشأن أوكرانيا
وأطلع الرؤساء بعضهم البعض على مناقشاتهم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء إلى كييف الأسبوع الماضي، واتفقوا على أن إيجاد حل دبلوماسي للتوترات... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T13:26+0000
2022-02-05T13:26+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057155563_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84a435863cda11d5a6b2669de2868617.jpg
بالإضافة إلى ذلك، اتفق جونسون وماكرون على مواصلة العمل معًا لتطوير حزمة من العقوبات التي "ستدخل حيز التنفيذ على الفور إذا استمرت روسيا في غزو أوكرانيا".في وقت سابق، قالت وزيرة خارجية المملكة ليز تروس إن المملكة المتحدة أعدت "أقسى نظام عقوبات" ضد روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنها لا تستبعد مصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس في لندن كجزء من تشديد العقوبات ضد موسكو إذا تصاعد الوضع حول أوكرانيا.بدوره، قال السفير الروسي في لندن أندري كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن لدى روسيا شيئًا للرد على العقوبات المحتملة من الغرب.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. في الوقت نفسه، أعربت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057155563_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8565135eb18c92a6cbdd28f60c67039.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, بوريس جونسون

جونسون وماكرون يتفقان على أولوية الدبلوماسية لاتخاذ القرار بشأن أوكرانيا

13:26 GMT 05.02.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVAأحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVA
تابعنا عبر
وأطلع الرؤساء بعضهم البعض على مناقشاتهم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء إلى كييف الأسبوع الماضي، واتفقوا على أن إيجاد حل دبلوماسي للتوترات الحالية يجب أن يظل أولوية قصوى.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق جونسون وماكرون على مواصلة العمل معًا لتطوير حزمة من العقوبات التي "ستدخل حيز التنفيذ على الفور إذا استمرت روسيا في غزو أوكرانيا".
وأضافت داونينغ ستريت أن "القادة ناقشوا عملهم لتقوية الجناح الشرقي للناتو، وضمان حماية الحلفاء بشكل كامل من النشاط الروسي الخبيث، أينما وكيفما يحدث".
في وقت سابق، قالت وزيرة خارجية المملكة ليز تروس إن المملكة المتحدة أعدت "أقسى نظام عقوبات" ضد روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنها لا تستبعد مصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس في لندن كجزء من تشديد العقوبات ضد موسكو إذا تصاعد الوضع حول أوكرانيا.
بدوره، قال السفير الروسي في لندن أندري كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن لدى روسيا شيئًا للرد على العقوبات المحتملة من الغرب.
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. في الوقت نفسه، أعربت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية