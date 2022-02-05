https://arabic.sputniknews.com/20220205/جونسون-وماكرون-يتفقان-على-أولوية-الدبلوماسية-لاتخاذ-القرار-بشأن-أوكرانيا-1058060864.html

جونسون وماكرون يتفقان على أولوية الدبلوماسية لاتخاذ القرار بشأن أوكرانيا

جونسون وماكرون يتفقان على أولوية الدبلوماسية لاتخاذ القرار بشأن أوكرانيا

وأطلع الرؤساء بعضهم البعض على مناقشاتهم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء إلى كييف الأسبوع الماضي، واتفقوا على أن إيجاد حل دبلوماسي للتوترات... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T13:26+0000

2022-02-05T13:26+0000

2022-02-05T13:26+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

إيمانويل ماكرون

بوريس جونسون

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بالإضافة إلى ذلك، اتفق جونسون وماكرون على مواصلة العمل معًا لتطوير حزمة من العقوبات التي "ستدخل حيز التنفيذ على الفور إذا استمرت روسيا في غزو أوكرانيا".في وقت سابق، قالت وزيرة خارجية المملكة ليز تروس إن المملكة المتحدة أعدت "أقسى نظام عقوبات" ضد روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنها لا تستبعد مصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس في لندن كجزء من تشديد العقوبات ضد موسكو إذا تصاعد الوضع حول أوكرانيا.بدوره، قال السفير الروسي في لندن أندري كيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن لدى روسيا شيئًا للرد على العقوبات المحتملة من الغرب.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. في الوقت نفسه، أعربت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, بوريس جونسون