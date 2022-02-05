جين الشيخوخة والحامضية في المحيطات وتغير المناخ ومكتشفة مسبب الإيدز
جين الشيخوخة والحامضية في المحيطات وتغير المناخ ومكتشفة مسبب الإيدز
تنجو البكتيريا من الظواهر المتطرفة التي ربما كانت موجودة في بحيرات المريخ القديمة.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن معدلات الحامضية في أجزاء كثيرة من المحيطات التي هي آخذة في الزيادة نتيجة تغير المناخ. أما شمال خليج المكسيك، فتغيب عنه تلك الظاهرة تقريبا لما يتدفق فيه من مياه الأنهار القلوية باطراد.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم فرانسوا باري سينوسي التي اكتشفت فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز وسارعت بالجهود الكبيرة والرائدة في المبادرة لعلاجه.يمكنكم متابعة المزيد عبر مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
جين الشيخوخة والحامضية في المحيطات وتغير المناخ ومكتشفة مسبب الإيدز
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وفق دراسات حديثة، يبدو أن متغيرا جينيا نادرا تم تحديده لدى الأشخاص المعمرين الذين عاشوا حتى عمر 100 عام أو أكثر يؤدي إلى إبطاء العمليات الأساسية التي تسبب الشيخوخة
تنجو البكتيريا من الظواهر المتطرفة التي ربما كانت موجودة في بحيرات المريخ القديمة.
وبالفعل، تكيفت الكائنات الحية الدقيقة مع واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض، بحيرة كبريتية وحمضية تعتبر مماثلة للبحيرات القديمة على المريخ.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن معدلات الحامضية في أجزاء كثيرة من المحيطات التي هي آخذة في الزيادة نتيجة تغير المناخ. أما شمال خليج المكسيك، فتغيب عنه تلك الظاهرة تقريبا لما يتدفق فيه من مياه الأنهار القلوية باطراد.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم فرانسوا باري سينوسي التي اكتشفت فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز وسارعت بالجهود الكبيرة والرائدة في المبادرة لعلاجه.