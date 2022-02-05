حارس يسجل في مرماه بطريقة غريبة في أحد الدوريات العربية.. فيديو

وارتكب حارس فريق سريع واد زم الخطأ في الدقيقة الـ 80 من المباراة، التي جمعت فريقه بنادي حسنية أكادير في الجولة الـ16 من الدوري الاحترافي المغربي بعدما وصلته الكرة من مهاجم الخصم، ولأنه أعتقد أن الكرة وصلته من زميله المدافع فقد حاول عدم إمساكها بيديه وفضل إبعادها بعيدا، لكنه أسكنها المرمى بتسديدة قوية وسط ذهول زملائه.كما شهدت المبارة طرد الحكم للاعبين جمال الشماخ وكريم آيت محمد من حسنية أكادير في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، كما طرد مروان لوداني من سريع وادي زم.وخسر سريع واد زم نتيجة المباراة 0/2 أمام حسنية أغادير ليبقى في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري الاحترافي المغربي برصيد 10 نقاط معقدا وضعيته في صراع البقاء، فيما ارتقى حسنية أغادير إلى المركز الـ14 برصيد 15 نقطة على بعد نقطة من مراكز الهبوط.
سجل حارس مرمى فريق مغربي في الدوري الأول هدفا غريبا في مرماه بعد خطأ فادح.
وارتكب حارس فريق سريع واد زم الخطأ في الدقيقة الـ 80 من المباراة، التي جمعت فريقه بنادي حسنية أكادير في الجولة الـ16 من الدوري الاحترافي المغربي بعدما وصلته الكرة من مهاجم الخصم، ولأنه أعتقد أن الكرة وصلته من زميله المدافع فقد حاول عدم إمساكها بيديه وفضل إبعادها بعيدا، لكنه أسكنها المرمى بتسديدة قوية وسط ذهول زملائه.
كما شهدت المبارة طرد الحكم للاعبين جمال الشماخ وكريم آيت محمد من حسنية أكادير في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، كما طرد مروان لوداني من سريع وادي زم.
وخسر سريع واد زم نتيجة المباراة 0/2 أمام حسنية أغادير ليبقى في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري الاحترافي المغربي برصيد 10 نقاط معقدا وضعيته في صراع البقاء، فيما ارتقى حسنية أغادير إلى المركز الـ14 برصيد 15 نقطة على بعد نقطة من مراكز الهبوط.