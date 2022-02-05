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حارس يسجل في مرماه بطريقة غريبة في أحد الدوريات العربية.. فيديو
حارس يسجل في مرماه بطريقة غريبة في أحد الدوريات العربية.. فيديو
سجل حارس مرمى فريق مغربي في الدوري الأول هدفا غريبا في مرماه بعد خطأ فادح. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T08:03+0000
2022-02-05T08:03+0000
رياضة
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وارتكب حارس فريق سريع واد زم الخطأ في الدقيقة الـ 80 من المباراة، التي جمعت فريقه بنادي حسنية أكادير في الجولة الـ16 من الدوري الاحترافي المغربي بعدما وصلته الكرة من مهاجم الخصم، ولأنه أعتقد أن الكرة وصلته من زميله المدافع فقد حاول عدم إمساكها بيديه وفضل إبعادها بعيدا، لكنه أسكنها المرمى بتسديدة قوية وسط ذهول زملائه.كما شهدت المبارة طرد الحكم للاعبين جمال الشماخ وكريم آيت محمد من حسنية أكادير في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، كما طرد مروان لوداني من سريع وادي زم.وخسر سريع واد زم نتيجة المباراة 0/2 أمام حسنية أغادير ليبقى في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري الاحترافي المغربي برصيد 10 نقاط معقدا وضعيته في صراع البقاء، فيما ارتقى حسنية أغادير إلى المركز الـ14 برصيد 15 نقطة على بعد نقطة من مراكز الهبوط.
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رياضة

حارس يسجل في مرماه بطريقة غريبة في أحد الدوريات العربية.. فيديو

08:03 GMT 05.02.2022
© YouTube.comتصدى حارس مرمى فرنسي لضربة جزاء بطريقة رائعة جداً
تصدى حارس مرمى فرنسي لضربة جزاء بطريقة رائعة جداً - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© YouTube.com
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سجل حارس مرمى فريق مغربي في الدوري الأول هدفا غريبا في مرماه بعد خطأ فادح.
وارتكب حارس فريق سريع واد زم الخطأ في الدقيقة الـ 80 من المباراة، التي جمعت فريقه بنادي حسنية أكادير في الجولة الـ16 من الدوري الاحترافي المغربي بعدما وصلته الكرة من مهاجم الخصم، ولأنه أعتقد أن الكرة وصلته من زميله المدافع فقد حاول عدم إمساكها بيديه وفضل إبعادها بعيدا، لكنه أسكنها المرمى بتسديدة قوية وسط ذهول زملائه.
كما شهدت المبارة طرد الحكم للاعبين جمال الشماخ وكريم آيت محمد من حسنية أكادير في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، كما طرد مروان لوداني من سريع وادي زم.
وخسر سريع واد زم نتيجة المباراة 0/2 أمام حسنية أغادير ليبقى في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري الاحترافي المغربي برصيد 10 نقاط معقدا وضعيته في صراع البقاء، فيما ارتقى حسنية أغادير إلى المركز الـ14 برصيد 15 نقطة على بعد نقطة من مراكز الهبوط.
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