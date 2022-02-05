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https://arabic.sputniknews.com/20220205/حاكم-شمال-دارفور-مقتل-وجرح-عسكريين-جراء-هجوم-مسلح-على-مدينة-الفاشر-1058081616.html
حاكم شمال دارفور: مقتل وجرح عسكريين جراء هجوم مسلح على مدينة الفاشر
حاكم شمال دارفور: مقتل وجرح عسكريين جراء هجوم مسلح على مدينة الفاشر
أعلن حاكم ولاية شمال دارفور، محمد نمر، عن مقتل وجرح عسكريين جراء هجوم مسلح من مجموعة وصفها "بالمتفلتة"، على مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T22:17+0000
2022-02-05T22:17+0000
2022-02-05T22:17+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال نمر، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، "هاجمت مجموعة مسلحة يقودها (محمد إبراهيم أبو جنبة)، على مقر بعثة يوناميد سابقا مما أسفر عن مقتل وجرح عسكريين".وأضاف نمر أن "المجموعة المسلحة بقيادة أبو جنبة اعتادت على ارتكاب جرائم مثل النهب والسرقة على الممتلكات"، نافيا في ذات الوقت أن تكون تلك المجموعة ضمن أعضاء حركة التحالف السوداني.ويذكر أن مقر بعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) يخضع إلى حراسة قوات مشتركة سودانية.وأصدر مجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني 2020 تفويضا بإنهاء مهام قوات يوناميد وخروجها نهائيا من إقليم دارفور في 30 يونيو/حزيران 2021.ويشار إلى أن الحكومة السودانية وقعت اتفاقية السلام الشامل بالسودان مع قادة الحركات المسلحة (دارفور والنيل الأزرق)، بمدنية جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ببعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/شائعة-حول-الدعم-السريع-تثير-ضجة-في-السودان-والقوات-تسارع-بالنفي-1058017864.html
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أخبار السودان اليوم
حاكم شمال دارفور: مقتل وجرح عسكريين جراء هجوم مسلح على مدينة الفاشر تابعنا عبر
أعلن حاكم ولاية شمال دارفور، محمد نمر، عن مقتل وجرح عسكريين جراء هجوم مسلح من مجموعة وصفها "بالمتفلتة"، على مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) سابقا، بمدنية الفاشر الواقعة غربي البلاد.
وقال نمر، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، "هاجمت مجموعة مسلحة يقودها (محمد إبراهيم أبو جنبة)، على مقر بعثة يوناميد سابقا مما أسفر عن مقتل وجرح عسكريين".
وأضاف نمر أن "المجموعة المسلحة بقيادة أبو جنبة اعتادت على
ارتكاب جرائم مثل النهب والسرقة
على الممتلكات"، نافيا في ذات الوقت أن تكون تلك المجموعة ضمن أعضاء حركة التحالف السوداني.
وكشف نمر أن" القوات المشتركة التي كانت تحرس مقر يوناميد استطاعت صد المسلحين وطردهم"، لافتا أنهم "سيقومون بحملة واسعة بشمال دارفور ضد المجموعات المسلحة التي تمثل تهديدا لاستقرار وأمن المواطنين".
ويذكر أن مقر بعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد)
يخضع إلى حراسة قوات مشتركة سودانية
.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني 2020 تفويضا بإنهاء مهام قوات يوناميد وخروجها نهائيا من إقليم دارفور في 30 يونيو/حزيران 2021.
ويشار إلى أن الحكومة السودانية وقعت اتفاقية السلام الشامل بالسودان مع قادة الحركات المسلحة (دارفور والنيل الأزرق)، بمدنية جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ببعض مناطق البلاد.