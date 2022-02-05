https://arabic.sputniknews.com/20220205/خبير-الاستحمام-بالماء-البارد-يخفض-الكوليسترول-1058048052.html

خبير: الاستحمام بالماء البارد يخفض الكوليسترول

خبير: الاستحمام بالماء البارد يخفض الكوليسترول

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما قد يشكل خطرا على حياتهم خاصة مع بداية الشرايين في الانسداد. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T08:29+0000

2022-02-05T08:29+0000

2022-02-05T08:29+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104047/40/1040474053_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_75e91f02fe02d31c7a67154eb1f7e369.jpg

ونقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، عن الدكتور حسين عبدي من مؤسسة "ميدسين دايريكت MedicineDirec" في لندن، قوله إن هناك عدة طرق للسيطرة على مستوى الكوليسترول، بما فيها الاستحمام بمياه باردة في أوقات معينة.وأشار إلى أن "انسداد الشرايين نتيجة ارتفاع معدل الكوليسترول يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة"، مضيفا أنه "لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرء اتباعها لعكس هذا الارتفاع بما فيها الاستحمام في أوقات مختلفة من اليوم".وأوضح الدكتور عبدي أن "الماء البارد الذي يصيب الجلد يؤدي أيضًا إلى ضخ الدم بكفاءة، ما يعني أنه يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع ما يساعد على فتح الشرايين، و علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الاستحمام البارد بتقليل مستويات الدهون الضارة في الجسم، عن طريق إجبار الجسم على استخدامها للدفء".وأشار إلى نوعين من الدهون موجودين في الجسم، هما "الأبيض والبني، وكلاهما له فوائد ومخاطر مختلفة"، مؤكدا أن "أخذ حمام بارد يؤدي إلى إجبار الجسم على استهلاك الدهون البنية، في محاولة للحفاظ على الجسم دافئًا، ما يؤدي إلى تقليل مستويات الدهون البيضاء، وبالتالي خفض مستوى الكوليسترول".

https://arabic.sputniknews.com/20220130/أكثر-الأطعمة-فاعلية-لخفض-مستويات--الكوليسترول-1057480020.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع