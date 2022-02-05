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https://arabic.sputniknews.com/20220205/خسائر-النفط-السوري-فاقت-الـ100-مليار-دولار-منذ-بداية-الأزمة-1058069822.html
خسائر النفط السوري فاقت الـ100 مليار دولار منذ بداية الأزمة
خسائر النفط السوري فاقت الـ100 مليار دولار منذ بداية الأزمة
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا أن "إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بلغ حوالي 100.5 مليار دولار منذ بداية الحرب على سورية حتى... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:53+0000
2022-02-05T16:53+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونشرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، تصرحات عن الوزارة خلال اجتماع تتبع لخطة وزارة النفط والثروة المعدنية تضمن مراجعة ما تم إنجازه، وتتبع خطة العام المنصرم للمؤسسات والشركات التابعة لها، بينت فيه أن "إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل، وبمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، حيث يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي، وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية".وذكرت الوزارة أن "إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف، وتم تسليم 79% منه لوزارة الكهرباء، و6% لوزارة الصناعة، و15 بالمئة لوزارة النفط والثروة المعدنية".ونوّهت إلى أن "متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 9 ملايين متر مكعب بما فيها محطة السويدية خلال العام الماضي".كما بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي 118 ألف طن (48 ألف طن مصاف و70 ألف طن معامل الغاز) بما يعادل 323 طناً يومياً.وأوضحت الوزارة أنه "تم تكرير حوالي 5.7 ملايين طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس، وبلغ إنتاج المصافي خلال العام المنصرم على الشكل التالي، بنزين ممتاز 944 ألف طن، بنزين عادي 11 ألف طن، مازوت 1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، اسفلت 77 ألف طن، كما تم إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من الملح".وأضافت الوزارة إلى أنه "منذ بداية الحرب على سوريا، وصل عدد الشهداء في قطاع النفط والثروة المعدنية إلى 235 شهيداً، و46 مصاباً، وبلغ عدد المخطوفين 112، كما بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في الوزارة ما يقارب 100.5 مليار دولار حتى الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/السلطات-السورية-تحبط-عملية-تهريب-كمية-ضخمة-من-الكيبتاغون-والحشيش-1057539895.html
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أخبار سوريا اليوم

خسائر النفط السوري فاقت الـ100 مليار دولار منذ بداية الأزمة

16:53 GMT 05.02.2022
© Sputnik . bassem haddad سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية
سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . bassem haddad
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أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا أن "إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بلغ حوالي 100.5 مليار دولار منذ بداية الحرب على سورية حتى الآن".
ونشرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، تصرحات عن الوزارة خلال اجتماع تتبع لخطة وزارة النفط والثروة المعدنية تضمن مراجعة ما تم إنجازه، وتتبع خطة العام المنصرم للمؤسسات والشركات التابعة لها، بينت فيه أن "إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل، وبمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، حيث يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي، وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية".
وذكرت الوزارة أن "إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف، وتم تسليم 79% منه لوزارة الكهرباء، و6% لوزارة الصناعة، و15 بالمئة لوزارة النفط والثروة المعدنية".
السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
السلطات السورية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من "الكيبتاغون" والحشيش
31 يناير, 14:05 GMT
ونوّهت إلى أن "متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 9 ملايين متر مكعب بما فيها محطة السويدية خلال العام الماضي".
كما بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي 118 ألف طن (48 ألف طن مصاف و70 ألف طن معامل الغاز) بما يعادل 323 طناً يومياً.
وأوضحت الوزارة أنه "تم تكرير حوالي 5.7 ملايين طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس، وبلغ إنتاج المصافي خلال العام المنصرم على الشكل التالي، بنزين ممتاز 944 ألف طن، بنزين عادي 11 ألف طن، مازوت 1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، اسفلت 77 ألف طن، كما تم إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من الملح".
وأضافت الوزارة إلى أنه "منذ بداية الحرب على سوريا، وصل عدد الشهداء في قطاع النفط والثروة المعدنية إلى 235 شهيداً، و46 مصاباً، وبلغ عدد المخطوفين 112، كما بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في الوزارة ما يقارب 100.5 مليار دولار حتى الآن".
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