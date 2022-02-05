تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رئيسي-يندد-بأي-عمل-يزعزع-أمن-العراق-في-اتصال-مع-الكاظمي-1058060004.html
رئيسي يندد بأي عمل "يزعزع أمن العراق" في اتصال مع الكاظمي
رئيسي يندد بأي عمل "يزعزع أمن العراق" في اتصال مع الكاظمي
ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T13:09+0000
2022-02-05T13:09+0000
إيران
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050150244_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_e9f35803dc32617ec41c6bbdfbb1a641.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، مفاده أن "الاتصال شهد التأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة".وشدد الكاظمي خلال الاتصال على أن "العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة".وأشار إلى أن "العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات"، وأكد على "أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر".وأثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على "جهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".ونوه إلى "استنكاره لأي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية".وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم أمس الجمعة، أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، جاء نتيجة لعمليات قوات الأمن العراقية المستمرة في مكافحة المجموعات الإرهابية وقتل العشرات منهم".ونشر الكاظمي تغريدة له على "تويتر" أكد فيها، أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050150244_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_f45abe73a9188a8b9f2b336fcf1f0249.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, العراق

رئيسي يندد بأي عمل "يزعزع أمن العراق" في اتصال مع الكاظمي

13:09 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / -رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، مفاده أن "الاتصال شهد التأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة".
وشدد الكاظمي خلال الاتصال على أن "العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة".
وأشار إلى أن "العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات"، وأكد على "أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر".
وأثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على "جهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".
ونوه إلى "استنكاره لأي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم أمس الجمعة، أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، جاء نتيجة لعمليات قوات الأمن العراقية المستمرة في مكافحة المجموعات الإرهابية وقتل العشرات منهم".
ونشر الكاظمي تغريدة له على "تويتر" أكد فيها، أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية