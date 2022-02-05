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رئيس الحكومة المغربية يعزي في وفاة الطفل ريان
رئيس الحكومة المغربية يعزي في وفاة الطفل ريان
قدم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تعازية لأسرة الطفل ريان في وفاته بعد أيام من المعاناة بعد سقوطه في البئر. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T21:59+0000
2022-02-05T22:00+0000
أخبار المغرب اليوم
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وكتب أخنوش عبر حسابه على فيسبوك: "أشعر بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا".وأضاف: "بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان".وتابع: "أتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه".وقالت إن "مختلف المصالح، محليا ووطنيا، بذلت مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه، حيث استمرت عمليات الحفر لمدة 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع".وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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أخبار المغرب اليوم

رئيس الحكومة المغربية يعزي في وفاة الطفل ريان

21:59 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 22:00 GMT 05.02.2022)
© REUTERS / STRINGERالمرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان ، شفشاون شمال المغرب، 5 فبراير 2022
المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان ، شفشاون شمال المغرب، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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قدم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تعازية لأسرة الطفل ريان في وفاته بعد أيام من المعاناة بعد سقوطه في البئر.
وكتب أخنوش عبر حسابه على فيسبوك: "أشعر بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا".
وأضاف: "بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان".
وتابع: "أتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه".
وقالت إن "مختلف المصالح، محليا ووطنيا، بذلت مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه، حيث استمرت عمليات الحفر لمدة 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع".
وأصدر الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم، بيانا أكد فيه وفاة الطفل ريان الذي تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر مساء اليوم.
وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".
وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.
وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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