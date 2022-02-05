تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رئيس-الوزراء-الماليزي-السابق-مهاتير-محمد-يغادر-مستشفى-القلب-1058050632.html
رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يغادر مستشفى القلب
رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يغادر مستشفى القلب
غادر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، مساء أمس الجمعة، معهد القلب الوطني بعد أسبوعين من دخوله، حيث تقرر أن يستكمل فترة تعافيه في المنزل. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T09:58+0000
2022-02-05T09:58+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102956/44/1029564452_0:294:2560:1734_1920x0_80_0_0_13e2b3447e685167c2ff47d4a55d436d.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن معهد القلب الوطني في ماليزيا إن مهاتير سيتعين عليه المتابعة لمواصلة علاجه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.يأتي خروج مهاتير محمد من المستشفى بعد أن أثارت إقامته المطولة فيها مخاوف بشأن صحته، فيما كان قد قال في رسالة بالفيديو يوم أمس الجمعة إنه يتعافى بشكل جيد.وأظهر مقطع فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مهاتير وهو يدخل منزله دون مساعدة، ويقرأ صحيفة ويشرب الشاي مع زوجته، وأوضح إنه سُمح له بالعودة إلى المنزل نهارا لكنه عاد إلى المستشفى في المساء.وبدا مهاتير محمد أضعف من المعتاد، لكنه وجه الشكر لأولئك الذين صلوا من أجل شفائه وأرسلوا له الزهور والبرقيات، وأضاف: "آمل أن أتمكن قريبا من التعافي بشكل كامل".يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي السابق البالغ من العمر 96 عاما، والذي كان في يوم من الأيام أكبر زعيم في العالم، قد دخل إلى وحدة العناية المركزة في 20 يناير/كانون الثاني للمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً على شهر.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102956/44/1029564452_0:54:2560:1974_1920x0_80_0_0_c487ea3b3bbee5b6fafa5d44f1d8c1c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يغادر مستشفى القلب

09:58 GMT 05.02.2022
© REUTERS / LAI SENG SINرئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد
رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / LAI SENG SIN
تابعنا عبر
غادر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، مساء أمس الجمعة، معهد القلب الوطني بعد أسبوعين من دخوله، حيث تقرر أن يستكمل فترة تعافيه في المنزل.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن معهد القلب الوطني في ماليزيا إن مهاتير سيتعين عليه المتابعة لمواصلة علاجه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
يأتي خروج مهاتير محمد من المستشفى بعد أن أثارت إقامته المطولة فيها مخاوف بشأن صحته، فيما كان قد قال في رسالة بالفيديو يوم أمس الجمعة إنه يتعافى بشكل جيد.
وأظهر مقطع فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مهاتير وهو يدخل منزله دون مساعدة، ويقرأ صحيفة ويشرب الشاي مع زوجته، وأوضح إنه سُمح له بالعودة إلى المنزل نهارا لكنه عاد إلى المستشفى في المساء.
وبدا مهاتير محمد أضعف من المعتاد، لكنه وجه الشكر لأولئك الذين صلوا من أجل شفائه وأرسلوا له الزهور والبرقيات، وأضاف: "آمل أن أتمكن قريبا من التعافي بشكل كامل".
يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي السابق البالغ من العمر 96 عاما، والذي كان في يوم من الأيام أكبر زعيم في العالم، قد دخل إلى وحدة العناية المركزة في 20 يناير/كانون الثاني للمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً على شهر.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية