https://arabic.sputniknews.com/20220205/رئيس-الوزراء-الماليزي-السابق-مهاتير-محمد-يغادر-مستشفى-القلب-1058050632.html

رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يغادر مستشفى القلب

رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يغادر مستشفى القلب

غادر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، مساء أمس الجمعة، معهد القلب الوطني بعد أسبوعين من دخوله، حيث تقرر أن يستكمل فترة تعافيه في المنزل. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T09:58+0000

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن معهد القلب الوطني في ماليزيا إن مهاتير سيتعين عليه المتابعة لمواصلة علاجه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.يأتي خروج مهاتير محمد من المستشفى بعد أن أثارت إقامته المطولة فيها مخاوف بشأن صحته، فيما كان قد قال في رسالة بالفيديو يوم أمس الجمعة إنه يتعافى بشكل جيد.وأظهر مقطع فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مهاتير وهو يدخل منزله دون مساعدة، ويقرأ صحيفة ويشرب الشاي مع زوجته، وأوضح إنه سُمح له بالعودة إلى المنزل نهارا لكنه عاد إلى المستشفى في المساء.وبدا مهاتير محمد أضعف من المعتاد، لكنه وجه الشكر لأولئك الذين صلوا من أجل شفائه وأرسلوا له الزهور والبرقيات، وأضاف: "آمل أن أتمكن قريبا من التعافي بشكل كامل".يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي السابق البالغ من العمر 96 عاما، والذي كان في يوم من الأيام أكبر زعيم في العالم، قد دخل إلى وحدة العناية المركزة في 20 يناير/كانون الثاني للمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً على شهر.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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