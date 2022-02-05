رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الوضع الأمني في القارة مقلق بسبب الإرهاب والانقلابات
© AFP 2021 / Cellou Binaniالانقلاب العسكري في العاصمة كوناكري، غينيا 5 سبتمبر 2021
© AFP 2021 / Cellou Binani
أكد رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فقي، في كلمته خلال انطلاق القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن الوضع الأمني في أفريقيا مقلق، بسبب ظاهرة الإرهاب والانقلابات العسكرية، مشددا على الحاجة لبلورة مقاربة جديدة من أجل الاستقرار والأمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح فقي، في كلمته اليوم السبت: "الوضع الأمني في أفريقيا مقلق، بالنظر لتحول ظاهرة الإرهاب والانقلابات العسكرية، والوضع الأمني يتطلب بلورة مقاربة جديدة من أجل الاستقرار والأمن".
وتابع: "ما نتشبث به هو ضمان سيادة الدول وعدم التدخل من أي طرف، واستقلالية وسيادة الدول تجعل تدخل أي طرف صعب ومعقد".
وأضاف: "علينا إلقاء الضوء على مختلف الانقلابات التي باتت أفريقيا تشهدها في الآونة الأخيرة، نحن مطالبون للحديث بصوت واحد لمواجهة هذه الصعوبات، فما جدوى قراراتنا إذ لا تطبق على أرض الواقع؟".
وتابع: "ما نتشبث به هو ضمان سيادة الدول وعدم التدخل من أي طرف، واستقلالية وسيادة الدول تجعل تدخل أي طرف صعب ومعقد".
وأضاف: "علينا إلقاء الضوء على مختلف الانقلابات التي باتت أفريقيا تشهدها في الآونة الأخيرة، نحن مطالبون للحديث بصوت واحد لمواجهة هذه الصعوبات، فما جدوى قراراتنا إذ لا تطبق على أرض الواقع؟".
وأكد أن الدول الأفريقية بحاجة لدعم كبير لمواجهة هذه التحديات.
6 سبتمبر 2021, 15:10 GMT
وانطلقت اليوم، السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب، والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.
وتعاني منطقة غرب أفريقيا من ظاهرة الانقلابات خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت 3 انقلابات متتالية، في مالي، ثم غينيا وبوركينا فاسو. كما شهدت دولة غينيا بيساو، محاولة انقلاب فاشلة خلال الأسبوع الماضي، خلفت 6 قتلى.
وتعاني منطقة غرب أفريقيا من ظاهرة الانقلابات خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت 3 انقلابات متتالية، في مالي، ثم غينيا وبوركينا فاسو. كما شهدت دولة غينيا بيساو، محاولة انقلاب فاشلة خلال الأسبوع الماضي، خلفت 6 قتلى.