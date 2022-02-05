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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رجل-أعمال-يرصد-10-ملايين-جنيه-مكافأة-للاعبي-منتخب-مصر-للفوز-ببطولة-أفريقيا-1058048354.html
رجل أعمال يرصد 10 ملايين جنيه مكافأة للاعبي منتخب مصر للفوز ببطولة أفريقيا
رجل أعمال يرصد 10 ملايين جنيه مكافأة للاعبي منتخب مصر للفوز ببطولة أفريقيا
رصد رجل أعمال مصري 10 مليون جنيه مكافأة للاعبي منتخب مصر، تحفيزا لهم على الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T08:33+0000
2022-02-05T08:34+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
رياضة
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وحسب موقع "يلاكورة"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الرياضة المصري أشرف صبحي ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، يوم الجمعة.وأوضح رجل الأعمال المصري أن ذلك إهداء للاعبي المنتخب تشجيعا لهم وتقديرا لأدائهم وجهدهم وإنجازهم الذي يحققونه بالبطولة.وفي السياق، أكد وزير الرياضة المصري أن المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين من قبل مجموعة طلعت مصطفى ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها اللاعبون وفق اللوائح المنظمة.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم يوم الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.كما تأهل المنتخب السنغالي بعد فوزه الأربعاء الماضي، على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.ومن المقرر، أن يلتقى المنتخبان في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/ورقة-على-زجاجة-مياه-تكشف-سر-فوز-مصر-وتألق-حارس-مرماها-أمام-الكاميرون-فيديو-1057891966.html
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منتخب مصر الوطني, رياضة

رجل أعمال يرصد 10 ملايين جنيه مكافأة للاعبي منتخب مصر للفوز ببطولة أفريقيا

08:33 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 05.02.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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رصد رجل أعمال مصري 10 مليون جنيه مكافأة للاعبي منتخب مصر، تحفيزا لهم على الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.
وحسب موقع "يلاكورة"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الرياضة المصري أشرف صبحي ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، يوم الجمعة.
وأوضح رجل الأعمال المصري أن ذلك إهداء للاعبي المنتخب تشجيعا لهم وتقديرا لأدائهم وجهدهم وإنجازهم الذي يحققونه بالبطولة.
وفي السياق، أكد وزير الرياضة المصري أن المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين من قبل مجموعة طلعت مصطفى ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها اللاعبون وفق اللوائح المنظمة.
حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
ورقة على زجاجة مياه تكشف سر فوز مصر وتألق حارس مرماها أمام الكاميرون... فيديو
أمس, 08:03 GMT
وخطف المنتخب المصري لكرة القدم يوم الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
كما تأهل المنتخب السنغالي بعد فوزه الأربعاء الماضي، على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.
ومن المقرر، أن يلتقى المنتخبان في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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