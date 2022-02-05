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روسيا تحصد أولى ميدالياتها في الألعاب الأولمبية الشتوية
روسيا تحصد أولى ميدالياتها في الألعاب الأولمبية الشتوية
فازت المتزلجة الروسية ناتاليا نيبرييفا بالميدالية الفضية في سباق التزلج، وهذه هي أول ميدالية من الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 للمنتخب الروسي. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-05T10:05+0000
روسيا
رياضة
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وفازت صاحبة الـ26 عاما بالميدالية الفضية، خلف النرويجية تيريزا جوهوج التي قطعت مسافة 15 كيلومترًا في 44 دقيقة و 13.7 ثانية.وحلت النمساوية تيريزا ستادلوبر المركز الثالث.يذكر أن بكين تستضيف الألعاب في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 20 فبراير، ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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روسيا, رياضة

روسيا تحصد أولى ميدالياتها في الألعاب الأولمبية الشتوية

10:05 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة الروسية ناتاليا نيبرييفا
المتزلجة الروسية ناتاليا نيبرييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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فازت المتزلجة الروسية ناتاليا نيبرييفا بالميدالية الفضية في سباق التزلج، وهذه هي أول ميدالية من الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 للمنتخب الروسي.
وفازت صاحبة الـ26 عاما بالميدالية الفضية، خلف النرويجية تيريزا جوهوج التي قطعت مسافة 15 كيلومترًا في 44 دقيقة و 13.7 ثانية.
وحلت النمساوية تيريزا ستادلوبر المركز الثالث.
يذكر أن بكين تستضيف الألعاب في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 20 فبراير، ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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