روسيا تحصد أولى ميدالياتها في الألعاب الأولمبية الشتوية

وفازت صاحبة الـ26 عاما بالميدالية الفضية، خلف النرويجية تيريزا جوهوج التي قطعت مسافة 15 كيلومترًا في 44 دقيقة و 13.7 ثانية.وحلت النمساوية تيريزا ستادلوبر المركز الثالث.يذكر أن بكين تستضيف الألعاب في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 20 فبراير، ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
فازت المتزلجة الروسية ناتاليا نيبرييفا بالميدالية الفضية في سباق التزلج، وهذه هي أول ميدالية من الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 للمنتخب الروسي.
وفازت صاحبة الـ26 عاما بالميدالية الفضية، خلف النرويجية تيريزا جوهوج التي قطعت مسافة 15 كيلومترًا في 44 دقيقة و 13.7 ثانية.
وحلت النمساوية تيريزا ستادلوبر المركز الثالث.
يذكر أن بكين تستضيف الألعاب في الفترة الممتدة من 4 ولغاية 20 فبراير، ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.