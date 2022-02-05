https://arabic.sputniknews.com/20220205/روسيا-تعدل-شرطين-من-التدابير-الاحترازية-المتعلقة-بفيروس-كورونا-1058061177.html

روسيا تعدل قائمة التدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا

روسيا تعدل قائمة التدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا

اتخذت هيئة حماية المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور" إجراءات تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، منها استبعاد ارتداء القفازات من قائمة التدابير... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T13:36+0000

2022-02-05T13:36+0000

2022-02-05T13:51+0000

روسيا

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يقول البيان: تعدل الفقرة الثانية من البند 4.4 على النحو التالي "امتثال جميع الأفراد لقواعد النظافة الشخصية (بما في ذلك غسل اليدين، واستخدام المطهرات، والأقنعة الطبية)، والحفاظ على مسافة اجتماعية من 1.5 إلى 2 متر".سابقًا، في الفقرة 4.4، من بين قواعد النظافة الشخصية التي يجب مراعاتها "لكسر" آلية النقل، تمت الإشارة إلى استخدام القفازات.وأضاف البيان أنه تم تقليل مدة علاج "كوفيد-19"، لمن يمرضون اعتبارًا من 6 فبراير/شباط، إلى 7 أيام بدلا من 14.يشار إلى أن المواطنين الذين أصيبوا بالمرض قبل السادس من فبراير يجب أن يلتزموا بنظام العزل حتى اليوم الرابع عشر.في أي من الحالتين، لا داعي للحضور إلى العيادة لإغلاق الإجازة المرضية. سيتم تخزين الإجازة المرضية الإلكترونية في السجل الطبي الإلكتروني للمريض وإرسالها تلقائيًا إلى صاحب العمل.سياقا، ذكر المقر التشغيلي في العاصمة الروسية موسكو أنه تم إلغاء الحجر الصحي في الفصول المدرسية ومجموعات رياض الأطفال، حيث تستأنف الفصول الدراسية بالحضور شخصيا لمثل هذه المجموعات والفصول في 7 أو 8 فبراير بقرار من المدرسة.وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 177 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، فضلا عن تسجيل 714 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

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روسيا