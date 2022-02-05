روسيا تنقل طائرات "سو-25" إلى بيلاروسيا لإجراء تدريبات... فيديو

وجاء في البيان أن "أطقم طائرات سو-25إس إم التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية انتقلت إلى المطارات في جمهورية بيلاروسيا".بعد ذلك، سيقوم الطيارون الروس بدراسة المسارات القادمة، والعمل على التفاعل مع مجموعة القيادة، ثم المضي قدما في أداء المهام للغرض المقصود منها.سيتم اختبار قوات رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط إعادة الانتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهام التغطية.وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "قرار الحلفاء - 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، لا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.
تم نقل طائرة هجومية من طراز سو-25إس إم إلى بيلاروسيا، ستشارك في التحقق من قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع.
وجاء في البيان أن "أطقم طائرات سو-25إس إم التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية انتقلت إلى المطارات في جمهورية بيلاروسيا".
بعد ذلك، سيقوم الطيارون الروس بدراسة المسارات القادمة، والعمل على التفاعل مع مجموعة القيادة، ثم المضي قدما في أداء المهام للغرض المقصود منها.
سيتم اختبار قوات رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط إعادة الانتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهام التغطية.
وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "قرار الحلفاء - 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، لا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.