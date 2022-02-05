رياضي من الإيغور يشارك بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية

وقام الرياضي دينيجير ياماوجانغ، بالمشاركة في إشعال الشعلة الاولمبية في حفل الإفتتاح.ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشاركة الرياضي بالمحاولة الصينية لصرف النظر عن الادعاءات الموجهة للحكومة الصينية بقيامها بإبادة بحق الأقلية المسلمة من الإيغور. هذا وينحدر ياماوجانغ، من المنطقة الشمالية الغربية من شينجيانغ.لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشخصيات الأجنبية المرموقة في الحفل حيث قاطع معظم القادة الغربيين سجل الصين في مجال حقوق الإنسان واضطهاد مسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الشرقية.وبحسب الصحيفة فإن حفل الافتتاح شهد لحظة توتر أخرى عندما دخل الرياضيون التايوانيون إلى الاستاد باسم "تايبيه الصينية". تعتبر تايوان نفسها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ، لكن بكين تعتبرها مقاطعة منشقة وتهدد "بإعادة توحيدها" بالقوة.هذا ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبراير.
شارك رياضي من الإيغور بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.
وقام الرياضي دينيجير ياماوجانغ، بالمشاركة في إشعال الشعلة الاولمبية في حفل الإفتتاح.
ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشاركة الرياضي بالمحاولة الصينية لصرف النظر عن الادعاءات الموجهة للحكومة الصينية بقيامها بإبادة بحق الأقلية المسلمة من الإيغور. هذا وينحدر ياماوجانغ، من المنطقة الشمالية الغربية من شينجيانغ.
لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشخصيات الأجنبية المرموقة في الحفل حيث قاطع معظم القادة الغربيين سجل الصين في مجال حقوق الإنسان واضطهاد مسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الشرقية.
ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن مليون مسلم على الأقل محتجزون في معسكرات في منطقة شينجيانغ الغربية النائية ، حيث يتهم نشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام التعذيب. وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتقول إن معسكراتها توفر تدريبا مهنيا لمحاربة التطرف.
وبحسب الصحيفة فإن حفل الافتتاح شهد لحظة توتر أخرى عندما دخل الرياضيون التايوانيون إلى الاستاد باسم "تايبيه الصينية". تعتبر تايوان نفسها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ، لكن بكين تعتبرها مقاطعة منشقة وتهدد "بإعادة توحيدها" بالقوة.
هذا ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبراير.