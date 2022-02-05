تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رياضي-من-الإيغور-يشارك-بحفل-افتتاح-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-1058060659.html
رياضي من الإيغور يشارك بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
رياضي من الإيغور يشارك بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
شارك رياضي من الإيغور بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T13:19+0000
2022-02-05T13:19+0000
الصين
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058020334_103:0:3298:1797_1920x0_80_0_0_6a38778e078aa89e9fc166848786ba10.jpg
وقام الرياضي دينيجير ياماوجانغ، بالمشاركة في إشعال الشعلة الاولمبية في حفل الإفتتاح.ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشاركة الرياضي بالمحاولة الصينية لصرف النظر عن الادعاءات الموجهة للحكومة الصينية بقيامها بإبادة بحق الأقلية المسلمة من الإيغور. هذا وينحدر ياماوجانغ، من المنطقة الشمالية الغربية من شينجيانغ.لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشخصيات الأجنبية المرموقة في الحفل حيث قاطع معظم القادة الغربيين سجل الصين في مجال حقوق الإنسان واضطهاد مسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الشرقية.وبحسب الصحيفة فإن حفل الافتتاح شهد لحظة توتر أخرى عندما دخل الرياضيون التايوانيون إلى الاستاد باسم "تايبيه الصينية". تعتبر تايوان نفسها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ، لكن بكين تعتبرها مقاطعة منشقة وتهدد "بإعادة توحيدها" بالقوة.هذا ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبراير.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058020334_780:0:3176:1797_1920x0_80_0_0_2ee0e7dcdf6df4dd08029c7a193c9195.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, رياضة

رياضي من الإيغور يشارك بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية

13:19 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين
حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شارك رياضي من الإيغور بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.
وقام الرياضي دينيجير ياماوجانغ، بالمشاركة في إشعال الشعلة الاولمبية في حفل الإفتتاح.
ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشاركة الرياضي بالمحاولة الصينية لصرف النظر عن الادعاءات الموجهة للحكومة الصينية بقيامها بإبادة بحق الأقلية المسلمة من الإيغور. هذا وينحدر ياماوجانغ، من المنطقة الشمالية الغربية من شينجيانغ.
لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشخصيات الأجنبية المرموقة في الحفل حيث قاطع معظم القادة الغربيين سجل الصين في مجال حقوق الإنسان واضطهاد مسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الشرقية.

ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن مليون مسلم على الأقل محتجزون في معسكرات في منطقة شينجيانغ الغربية النائية ، حيث يتهم نشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام التعذيب. وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتقول إن معسكراتها توفر تدريبا مهنيا لمحاربة التطرف.

وبحسب الصحيفة فإن حفل الافتتاح شهد لحظة توتر أخرى عندما دخل الرياضيون التايوانيون إلى الاستاد باسم "تايبيه الصينية". تعتبر تايوان نفسها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ، لكن بكين تعتبرها مقاطعة منشقة وتهدد "بإعادة توحيدها" بالقوة.
هذا ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
وسيتم إحياء حفلي الافتتاح والختام مباشرة من ملعب بيجين الوطني (المعروف أيضًا بملعب عش الطائر) عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة يومي الجمعة 4 والأحد 20 فبراير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية