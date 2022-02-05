تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رياض-محرز-يقود-سيتي-للدور-الخامس-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي-فيديو-1058071940.html
رياض محرز يقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
رياض محرز يقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
بلغ نادي مانشستر سيتي الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه، اليوم السبت، على فولهام بفضل ثنائية للاعبه الجزائري رياض محرز. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T17:37+0000
2022-02-05T17:37+0000
2022-02-05T17:37+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1058071914_0:0:2360:1329_1920x0_80_0_0_af82b7a099f38275ed28e03a22e788d5.jpg
وانتزع فولهام، الفريق المنافس في الدرجة الثانية، تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي جندوجان التعادل لمتصدر الدوري الممتاز.وشهدت المباراة تألق النجم الجزائري رياض محرز، حيث تمكن من صناعة هدف وتسجيل هدفين بنفسه، ليؤكد مجدداً على أنه واحد من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة 13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص، ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف واحد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1058071914_262:0:2249:1490_1920x0_80_0_0_83399616fd24d3151ee9bce4497e61ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
رياض محرز يقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو تابعنا عبر
بلغ نادي مانشستر سيتي الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه، اليوم السبت، على فولهام بفضل ثنائية للاعبه الجزائري رياض محرز.
وانتزع فولهام، الفريق المنافس في الدرجة الثانية، تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي جندوجان التعادل لمتصدر الدوري الممتاز.
وشهدت المباراة تألق النجم الجزائري رياض محرز، حيث تمكن من صناعة هدف وتسجيل هدفين بنفسه، ليؤكد مجدداً على أنه واحد من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.
وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة 13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.
وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص، ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف واحد.