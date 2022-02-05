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رياض محرز يقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
رياض محرز يقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
بلغ نادي مانشستر سيتي الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه، اليوم السبت، على فولهام بفضل ثنائية للاعبه الجزائري رياض محرز. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T17:37+0000
2022-02-05T17:37+0000
رياضة
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وانتزع فولهام، الفريق المنافس في الدرجة الثانية، تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي جندوجان التعادل لمتصدر الدوري الممتاز.وشهدت المباراة تألق النجم الجزائري رياض محرز، حيث تمكن من صناعة هدف وتسجيل هدفين بنفسه، ليؤكد مجدداً على أنه واحد من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة 13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص، ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف واحد.
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رياضة

رياض محرز يقود سيتي للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

17:37 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / PAUL ELLISهدف لاعب مانشستر سيتي رياض محرز ضد فولها
هدف لاعب مانشستر سيتي رياض محرز ضد فولها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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بلغ نادي مانشستر سيتي الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه، اليوم السبت، على فولهام بفضل ثنائية للاعبه الجزائري رياض محرز.
وانتزع فولهام، الفريق المنافس في الدرجة الثانية، تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي جندوجان التعادل لمتصدر الدوري الممتاز.
وشهدت المباراة تألق النجم الجزائري رياض محرز، حيث تمكن من صناعة هدف وتسجيل هدفين بنفسه، ليؤكد مجدداً على أنه واحد من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.
وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة 13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.
وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص، ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف واحد.
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