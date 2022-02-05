https://arabic.sputniknews.com/20220205/ريان-المغرب-هل-تكون-نهاية-قصته-كطفل-الصقيع-الروسي-أو-طفل-البئر-الهندي؟-1058054579.html

"ريان" المغرب.. هل تكون نهاية قصته كطفل الصقيع الروسي أو طفل البئر الهندي؟

"ريان" المغرب.. هل تكون نهاية قصته كطفل الصقيع الروسي أو طفل البئر الهندي؟

فيما تتواصل جهود الإنقاذ للطفل المغربي "ريان"، تستدعي ذاكرة الصحافة أحداثا مشابهة لسقوطه، وكيف كانت نهايتها سعيدة للأطفال الذين سقطوا وعائلاتهم. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T11:38+0000

2022-02-05T11:38+0000

2022-02-05T11:38+0000

إنقاذ طفل

أخبار المغرب اليوم

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فحسب ما مر من أحداث مشابهة، فإن حادثة ريان تستدعي مثلا ما حدث في الهند في العام 2019، حينما سقط طفل لا يزيد عمره على عامين في بئر سحيقة، وفقا لـ بي بي سي.الطفل سوجيث ويلسون، كان داخل بئر على عمق 180 مترًا في ولاية تاميل نادو، بعد أن غاب عن عين أمه التي كانت تعمل في جمع الفاكهة.وبعد ساعات من الحفر اليدوي استطاع عمال الإنقاذ أن يصلوا إلى الطفل الذي خرج على قيد الحياة.الطفل كان روسيا واسمه تسيرين، وقد ظل بالغابة التي كانت الثلوج تغطيها ثلاثة أيام، لا يستطيع الرجوع.فهل تكون نهاية قصة ريان كنهاية الطفل الهندي أو الروسي؟ يأمل الجميع ذلك، خاصة بعد أن اكتسبت حادثة سقوطه تعاطفاً واسعاً، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك الملايين تغريدات وصورا ودعوات له.

https://arabic.sputniknews.com/20220205/مصدر-رجال-الإنقاذ-على-بعد-مترين-فقط-من-الطفل-ريان-1058045138.html

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إنقاذ طفل, أخبار المغرب اليوم