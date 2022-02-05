تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/ريان-المغرب-هل-تكون-نهاية-قصته-كطفل-الصقيع-الروسي-أو-طفل-البئر-الهندي؟-1058054579.html
"ريان" المغرب.. هل تكون نهاية قصته كطفل الصقيع الروسي أو طفل البئر الهندي؟
"ريان" المغرب.. هل تكون نهاية قصته كطفل الصقيع الروسي أو طفل البئر الهندي؟
فيما تتواصل جهود الإنقاذ للطفل المغربي "ريان"، تستدعي ذاكرة الصحافة أحداثا مشابهة لسقوطه، وكيف كانت نهايتها سعيدة للأطفال الذين سقطوا وعائلاتهم. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:38+0000
2022-02-05T11:38+0000
إنقاذ طفل
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058028977_290:0:3931:2048_1920x0_80_0_0_381486edbc139a0dfd053013064c6565.jpg
فحسب ما مر من أحداث مشابهة، فإن حادثة ريان تستدعي مثلا ما حدث في الهند في العام 2019، حينما سقط طفل لا يزيد عمره على عامين في بئر سحيقة، وفقا لـ بي بي سي.الطفل سوجيث ويلسون، كان داخل بئر على عمق 180 مترًا في ولاية تاميل نادو، بعد أن غاب عن عين أمه التي كانت تعمل في جمع الفاكهة.وبعد ساعات من الحفر اليدوي استطاع عمال الإنقاذ أن يصلوا إلى الطفل الذي خرج على قيد الحياة.الطفل كان روسيا واسمه تسيرين، وقد ظل بالغابة التي كانت الثلوج تغطيها ثلاثة أيام، لا يستطيع الرجوع.فهل تكون نهاية قصة ريان كنهاية الطفل الهندي أو الروسي؟ يأمل الجميع ذلك، خاصة بعد أن اكتسبت حادثة سقوطه تعاطفاً واسعاً، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك الملايين تغريدات وصورا ودعوات له.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/مصدر-رجال-الإنقاذ-على-بعد-مترين-فقط-من-الطفل-ريان-1058045138.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058028977_745:0:3476:2048_1920x0_80_0_0_a3e187ed17950b68a403752691a9ac37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إنقاذ طفل, أخبار المغرب اليوم

"ريان" المغرب.. هل تكون نهاية قصته كطفل الصقيع الروسي أو طفل البئر الهندي؟

11:38 GMT 05.02.2022
© REUTERS / Chouf TVعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Chouf TV
تابعنا عبر
فيما تتواصل جهود الإنقاذ للطفل المغربي "ريان"، تستدعي ذاكرة الصحافة أحداثا مشابهة لسقوطه، وكيف كانت نهايتها سعيدة للأطفال الذين سقطوا وعائلاتهم.
فحسب ما مر من أحداث مشابهة، فإن حادثة ريان تستدعي مثلا ما حدث في الهند في العام 2019، حينما سقط طفل لا يزيد عمره على عامين في بئر سحيقة، وفقا لـ بي بي سي.
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
مصدر: رجال الإنقاذ على بعد مترين فقط من الطفل ريان
06:47 GMT
الطفل سوجيث ويلسون، كان داخل بئر على عمق 180 مترًا في ولاية تاميل نادو، بعد أن غاب عن عين أمه التي كانت تعمل في جمع الفاكهة.

وبعدما تم تحديد مكان الطفل عن طريق أجهزة تعقب استخدمتها سلطات الإنقاذ المحلية في الهند، قام عمال إنقاذ بحفر بئر موازية وبعد الاقتراب من الطفل استمروا في الحفر اليدوي حتى يضمنوا سلامة الطفل.

وبعد ساعات من الحفر اليدوي استطاع عمال الإنقاذ أن يصلوا إلى الطفل الذي خرج على قيد الحياة.
واقعة أخرى ربما تتشابه في كون بطلها طفل، لكن التفاصيل مختلفة، حيث شهد العام 2017 تغيب طفل في إحدى الغابات في تايغا بسيبيريا.
الطفل كان روسيا واسمه تسيرين، وقد ظل بالغابة التي كانت الثلوج تغطيها ثلاثة أيام، لا يستطيع الرجوع.

وبعد مرور تلك المدة وقدرة الطفل على الصمود في هذه الأجواء المناخية الصعبة، تم العثور على الطفل وإنقاذه.

فهل تكون نهاية قصة ريان كنهاية الطفل الهندي أو الروسي؟ يأمل الجميع ذلك، خاصة بعد أن اكتسبت حادثة سقوطه تعاطفاً واسعاً، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك الملايين تغريدات وصورا ودعوات له.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية