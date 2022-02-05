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زعماء الاتحاد الأفريقي يناقشون الانقلاب وكورونا ومنح إسرائيل صفة مراقب
زعماء الاتحاد الأفريقي يناقشون الانقلاب وكورونا ومنح إسرائيل صفة مراقب
يجتمع الزعماء الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي في مطلع هذا الأسبوع في محاولة لتنسيق مواقف للتصدي لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ وسلسلة من عمليات استيلاء... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T02:43+0000
2022-02-05T02:44+0000
أخبار الاتحاد الأفريقي
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وأنشيء الاتحاد قبل 20 عاما لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق سياسات الدول الأعضاء. ويواجه الاتحاد صعوبة في التصدي لستة انقلابات أو محاولات انقلاب في أفريقيا على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية ويحتل الاستيلاء على السلطة مكانا بارزا في أجندة القمة.ومن المقرر أن يحضر رؤساء نيجيريا ذات الثقل الكبير في القارة والسنغال رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد وكينيا على الرغم من أن من بين الغائبين شخصيات رئيسية مثل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس أوغندا يويري موسيفيني.وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية بوركينا فاسو يوم الاثنين، عقب انقلاب وقع هناك في 24 يناير/كانون الثاني.وسيناقش الزعماء أيضا علاقة الاتحاد بإسرائيل. ووافق فقي من جانب واحد في يوليو/تموز على طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، مما أثار انتقادات من جنوب إفريقيا التي يدعم حزبها الحاكم بشدة القضية الفلسطينية.ولم يتم حل هذه المسألة في اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول وسوف يناقشها رؤساء الدول الآن. ولم يتضح ما إذا كان الزعماء سيصوتون على هذه القضية أم سيناقشونها فقط.وقال دبلوماسي أفريقي، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون والمغرب وتوجو تدعم وجود إسرائيل.ولم ترد المتحدثة باسم مكتب فقي على طلب التعليق على وضع إسرائيل.وامتنع شارون بار لي رئيس قسم إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق.
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أخبار الاتحاد الأفريقي

زعماء الاتحاد الأفريقي يناقشون الانقلاب وكورونا ومنح إسرائيل صفة مراقب

02:43 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 02:44 GMT 05.02.2022)
© REUTERS / TIKSA NEGERIرؤساء الدول الأفريقية يلتقطون صورة جماعية أثناء افتتاح الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا
رؤساء الدول الأفريقية يلتقطون صورة جماعية أثناء افتتاح الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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يجتمع الزعماء الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي في مطلع هذا الأسبوع في محاولة لتنسيق مواقف للتصدي لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ وسلسلة من عمليات استيلاء العسكريين على السلطة من السودان إلى منطقة الساحل.
وأنشيء الاتحاد قبل 20 عاما لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق سياسات الدول الأعضاء. ويواجه الاتحاد صعوبة في التصدي لستة انقلابات أو محاولات انقلاب في أفريقيا على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية ويحتل الاستيلاء على السلطة مكانا بارزا في أجندة القمة.
ومن المقرر أن يحضر رؤساء نيجيريا ذات الثقل الكبير في القارة والسنغال رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد وكينيا على الرغم من أن من بين الغائبين شخصيات رئيسية مثل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس أوغندا يويري موسيفيني.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في بيان يوم الثلاثاء، إن "السلام والأمن مهددان بشكل خطير في العديد من مناطقنا وداخل بعض الدول الأعضاء".
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية بوركينا فاسو يوم الاثنين، عقب انقلاب وقع هناك في 24 يناير/كانون الثاني.
وسيناقش الزعماء أيضا علاقة الاتحاد بإسرائيل. ووافق فقي من جانب واحد في يوليو/تموز على طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، مما أثار انتقادات من جنوب إفريقيا التي يدعم حزبها الحاكم بشدة القضية الفلسطينية.
02:43 GMT
ولم يتم حل هذه المسألة في اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول وسوف يناقشها رؤساء الدول الآن. ولم يتضح ما إذا كان الزعماء سيصوتون على هذه القضية أم سيناقشونها فقط.

وقالت مذكرة داخلية أعدت للقمة واطلعت عليها رويترز إن نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا والتكتل الإقليمي للجنوب الأفريقي يضغطون من أجل إلغاء وضع إسرائيل.

وقال دبلوماسي أفريقي، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون والمغرب وتوجو تدعم وجود إسرائيل.
ولم ترد المتحدثة باسم مكتب فقي على طلب التعليق على وضع إسرائيل.
وامتنع شارون بار لي رئيس قسم إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق.
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