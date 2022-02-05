تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/زعيم-البوليساريو-يشارك-في-أشغال-القمة-الـ-35-لرؤساء-دول-وحكومات-الاتحاد-الأفريقي---1058058252.html
زعيم "البوليساريو" يشارك في أشغال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
زعيم "البوليساريو" يشارك في أشغال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
يشارك الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في أعمال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T12:30+0000
2022-02-05T12:30+0000
العالم
جبهة البوليساريو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049013140_0:132:2550:1566_1920x0_80_0_0_0536c44924a92548740e3b6fa9c70401.jpg
وأكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن غالي سيشارك رفقة وفد هام في القمة، التي تعقد بالمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "بناء المرونة في مجال التغذية بالقارة الأفريقية: تعجيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".وسيعقد الاتحاد الأفريقي جلسة مغلقة، يستمع خلالها القادة الأفارقة إلى عدة تقارير، منها تقرير حول السلم والأمن في القارة الأفريقية كوثيقة تتضمن تقرير عن أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا، تقرير مجلس السلم والأمن عن تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي للخطوات العملية لإحلال السلم في أفريقيا.كما يناقش القادة الأفارقة عدة مقررات وإعلانات حول حالة السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى التقرير المرحلي حول الاستجابة لمعالجة وباء كورونا ودراسة مقررات الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة.كما سيدرس القادة خلال القمة قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.وانطلقت اليوم، السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب، والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-الوضع-الأمني-في-القارة-مقلق-بسبب-الإرهاب-والانقلابات-1058053611.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049013140_145:0:2406:1696_1920x0_80_0_0_0e7d4918f937065635373998ea5fbb40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, جبهة البوليساريو

زعيم "البوليساريو" يشارك في أشغال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي

12:30 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / FAROUK BATICHEزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE
تابعنا عبر
يشارك الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في أعمال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
وأكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن غالي سيشارك رفقة وفد هام في القمة، التي تعقد بالمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "بناء المرونة في مجال التغذية بالقارة الأفريقية: تعجيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وسيعقد الاتحاد الأفريقي جلسة مغلقة، يستمع خلالها القادة الأفارقة إلى عدة تقارير، منها تقرير حول السلم والأمن في القارة الأفريقية كوثيقة تتضمن تقرير عن أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا، تقرير مجلس السلم والأمن عن تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي للخطوات العملية لإحلال السلم في أفريقيا.
الانقلاب العسكري في العاصمة كوناكري، غينيا 5 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الوضع الأمني في القارة مقلق بسبب الإرهاب والانقلابات
11:17 GMT
كما يناقش القادة الأفارقة عدة مقررات وإعلانات حول حالة السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى التقرير المرحلي حول الاستجابة لمعالجة وباء كورونا ودراسة مقررات الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة.
كما سيدرس القادة خلال القمة قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
وانطلقت اليوم، السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب، والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية