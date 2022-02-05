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https://arabic.sputniknews.com/20220205/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-شمال-شرقي-أفغانستان-1058045495.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع شمال شرقي أفغانستان. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:00+0000
2022-02-05T07:00+0000
2022-02-05T07:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمركز وقع الزلزال اليوم الجمعة في الساعة 4:16 بالتوقيت المحلي (6:16 بتوقيت غرينتش).وأشار إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 205 كيلومترات شرق مدينة قندوز وعلى عمق 209 كيلومترات.ولم ترد معلومات على الفور عن سقوط ضحايا أو حصول أضرار.
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان تابعنا عبر
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع شمال شرقي أفغانستان.
موسكو -
سبوتنيك
. ووفقا للمركز وقع الزلزال اليوم الجمعة في الساعة 4:16 بالتوقيت المحلي (6:16 بتوقيت غرينتش).
وأشار إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 205 كيلومترات شرق مدينة قندوز وعلى عمق 209 كيلومترات.
ولم ترد معلومات على الفور عن سقوط ضحايا أو حصول أضرار.