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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع شمال شرقي أفغانستان. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمركز وقع الزلزال اليوم الجمعة في الساعة 4:16 بالتوقيت المحلي (6:16 بتوقيت غرينتش).وأشار إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 205 كيلومترات شرق مدينة قندوز وعلى عمق 209 كيلومترات.ولم ترد معلومات على الفور عن سقوط ضحايا أو حصول أضرار.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان

07:00 GMT 05.02.2022
© REUTERS / San Juan al Dia Diario Digitalتداعيات زلزال في سان خوان، الأرجنتين 19 يناير 2021
تداعيات زلزال في سان خوان، الأرجنتين 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / San Juan al Dia Diario Digital
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع شمال شرقي أفغانستان.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للمركز وقع الزلزال اليوم الجمعة في الساعة 4:16 بالتوقيت المحلي (6:16 بتوقيت غرينتش).
وأشار إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 205 كيلومترات شرق مدينة قندوز وعلى عمق 209 كيلومترات.
ولم ترد معلومات على الفور عن سقوط ضحايا أو حصول أضرار.
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