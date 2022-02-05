سلطات لوغانسك: أوكرانيا تنشر مركبات عسكرية في قرية قرب خط التماس مع دونباس

في وقت سابق، ذكرت القوات الشعبية في لوغانسك أن قوات الأمن الأوكرانية تستخدم الحرب الإلكترونية لمنع تشغيل الطائرات المسيرة التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالقرب من خط التماس في دونباس من أجل إخفاء نشر الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وأوضحت أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت عربتين مصفحتين على أطراف قرية كلينوفوي الواقعة بالقرب من خط التماس في دونباس.في صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس. وتنطوي هذه الإجراءات على حظر كامل لإطلاق النار، ووضع الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية. كما يحظر نقل المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات المسيرة من أطراف النزاع بالقرب من خط التماس. بالإضافة إلى ذلك، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار.
رصدت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية عربات مدرعة لقوات الأمن الأوكرانية في قرية كلينوفوي بالقرب من خط التماس في دونباس، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع في لوغانسك للصحفيين اليوم السبت.
في وقت سابق، ذكرت القوات الشعبية في لوغانسك أن قوات الأمن الأوكرانية تستخدم الحرب الإلكترونية لمنع تشغيل الطائرات المسيرة التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالقرب من خط التماس في دونباس من أجل إخفاء نشر الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وقالت الخدمة: "في انتهاك للفقرة الثالثة من الإجراءات الإضافية، يواصل العدو وضع أسلحة ومعدات عسكرية في مستوطنات على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا".
وأوضحت أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت عربتين مصفحتين على أطراف قرية كلينوفوي الواقعة بالقرب من خط التماس في دونباس.
في صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس. وتنطوي هذه الإجراءات على حظر كامل لإطلاق النار، ووضع الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية. كما يحظر نقل المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات المسيرة من أطراف النزاع بالقرب من خط التماس. بالإضافة إلى ذلك، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار.