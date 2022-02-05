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https://arabic.sputniknews.com/20220205/سنجاب-يطور-مناعة-ضد-فطر-قاتل-ليصبح-على-قائمة-وجباته-اليومية-صور-1058054426.html
سنجاب يطور مناعة ضد "فطر قاتل" ليصبح على قائمة وجباته اليومية... صور
سنجاب يطور مناعة ضد "فطر قاتل" ليصبح على قائمة وجباته اليومية... صور
شارك العالم الياباني كينجي سوتسوغو، الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء بجامعة كوبي اليابانية، والمصور كويتشي غومي، لقطات رائعة، مؤخرًا، لسنجاب "خارق" لا يتأثر... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:36+0000
2022-02-05T11:36+0000
العالم
علوم
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واكتشف سوتسوغو أن "السناجب في اليابان يمكن أن تستهلك بأمان فطر عيش الغراب، السام للغاية على أساس يومي"، حسبما نشرته، مجلة "فرونتيير إن أيكولوجي آند ذا إنفايرومنت".ويعد هذا الفطر، المعروف علميا باسم "أمانيتا موسكاريا"، أو فطر "فلاي أمانيتا"، شديد السمية للحيوانات الأخرى والبشر، ويمكن أن يسبب الهلوسة والهذيان ونوبات الصرع، ونادرًا ما يؤدي إلى الموت.ويعتقد سوتسوغو أنه "يمكن أن تكون هناك علاقة تكافلية بين السناجب والفطر، لأن الحيوانات يمكن أن تساعد في نشر جراثيم الفطر، ولكن قابلية السناجب لأكل الفطر السام بأمان، لم يتم التثبت منها بعد".
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العالم, علوم

سنجاب يطور مناعة ضد "فطر قاتل" ليصبح على قائمة وجباته اليومية... صور

11:36 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Konstantin Chalabovسنجاب على الشجرة
سنجاب على الشجرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Konstantin Chalabov
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شارك العالم الياباني كينجي سوتسوغو، الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء بجامعة كوبي اليابانية، والمصور كويتشي غومي، لقطات رائعة، مؤخرًا، لسنجاب "خارق" لا يتأثر بفطر شديد السمية.
واكتشف سوتسوغو أن "السناجب في اليابان يمكن أن تستهلك بأمان فطر عيش الغراب، السام للغاية على أساس يومي"، حسبما نشرته، مجلة "فرونتيير إن أيكولوجي آند ذا إنفايرومنت".
"لقد فوجئت حقًا. كنت أخشى أن يصاب السنجاب باضطراب في المعدة، ولكن نفس السنجاب عاد بعد بضعة أيام لمواصلة تناول الفطر، مما أدى إلى استنتاجنا أنه من المحتمل جدًا أنه يمكن للسناجب أن تستهلك عيش الغراب السام بأمان".
كينجي سوتسوغو
عالم الياباني
ويعد هذا الفطر، المعروف علميا باسم "أمانيتا موسكاريا"، أو فطر "فلاي أمانيتا"، شديد السمية للحيوانات الأخرى والبشر، ويمكن أن يسبب الهلوسة والهذيان ونوبات الصرع، ونادرًا ما يؤدي إلى الموت.
ويعتقد سوتسوغو أنه "يمكن أن تكون هناك علاقة تكافلية بين السناجب والفطر، لأن الحيوانات يمكن أن تساعد في نشر جراثيم الفطر، ولكن قابلية السناجب لأكل الفطر السام بأمان، لم يتم التثبت منها بعد".
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