سنجاب يطور مناعة ضد "فطر قاتل" ليصبح على قائمة وجباته اليومية... صور

واكتشف سوتسوغو أن "السناجب في اليابان يمكن أن تستهلك بأمان فطر عيش الغراب، السام للغاية على أساس يومي"، حسبما نشرته، مجلة "فرونتيير إن أيكولوجي آند ذا إنفايرومنت".ويعد هذا الفطر، المعروف علميا باسم "أمانيتا موسكاريا"، أو فطر "فلاي أمانيتا"، شديد السمية للحيوانات الأخرى والبشر، ويمكن أن يسبب الهلوسة والهذيان ونوبات الصرع، ونادرًا ما يؤدي إلى الموت.ويعتقد سوتسوغو أنه "يمكن أن تكون هناك علاقة تكافلية بين السناجب والفطر، لأن الحيوانات يمكن أن تساعد في نشر جراثيم الفطر، ولكن قابلية السناجب لأكل الفطر السام بأمان، لم يتم التثبت منها بعد".
"لقد فوجئت حقًا. كنت أخشى أن يصاب السنجاب باضطراب في المعدة، ولكن نفس السنجاب عاد بعد بضعة أيام لمواصلة تناول الفطر، مما أدى إلى استنتاجنا أنه من المحتمل جدًا أنه يمكن للسناجب أن تستهلك عيش الغراب السام بأمان".
كينجي سوتسوغو
عالم الياباني
ويعد هذا الفطر، المعروف علميا باسم "أمانيتا موسكاريا"، أو فطر "فلاي أمانيتا"، شديد السمية للحيوانات الأخرى والبشر، ويمكن أن يسبب الهلوسة والهذيان ونوبات الصرع، ونادرًا ما يؤدي إلى الموت.
On this National Squirrel Appreciation Day (US), we would like to applaud the mystifying squirrel that Suetsugu & Gomi observed repeatedly consuming Amanita mushrooms, previously thought to be poisonous.