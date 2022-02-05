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https://arabic.sputniknews.com/20220205/صلاح-وماني-رفاق-ليفربول-في-مواجهة-استثنائية-على-كأس-إفريقيا-1058067828.html
صلاح وماني.. رفاق ليفربول في مواجهة استثنائية على كأس إفريقيا
صلاح وماني.. رفاق ليفربول في مواجهة استثنائية على كأس إفريقيا
نجح المصري محمد صلاح، و السنغالي ساديو ماني معا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لصالح نادي ليفربول. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:08+0000
2022-02-05T16:08+0000
منتخب السنغال
منتخب مصر الوطني
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لكن واحدا منهما فقط هو الذي سيتمكن من تحقيق أحلامه على الساحة الدولية يوم الأحد عندما يتواجهان في نهائي كأس الأمم الإفريقية.منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني هو الفريق الإفريقي الأعلى تصنيفا إلا أنه لم يتوج بطلا للقارة، بحسب وكالة "فرانس برس".في المقابل، فإن منتخب مصر الذي أحرز لقب البطولة 7 مرات، فاز باللقب أكثر من أي منتخب آخر لكن فوزه الأخير جاء قبل ظهور صلاح في عام 2011.وفي وقت سابق من البطولة، قال صلاح أعظم لاعب مصري على الإطلاق إن رفع الكأس في ياوندي يوم الأحد المقبل كقائد للفريق سيعني أكثر من النجاح الذي جعله نجما عالميا على مستوى النادي.احتاج منتخب الفراعنة إلى الاستفادة من مهارات صلاح لإضفاء الحيوية على مسيرة غير ملهمة في الكاميرون.وسجل صلاح وصنع هدف الفوز على المغرب 2-1 في ربع النهائي، وتعادل فريقه 0-0 مع ساحل العاج، بينما فاز على الكاميرون بركلات الترجيح.ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي يوم الاحد المقبل في نهائي بطولة كأس أفريقيا.ونجح منتخب مصر في الوصول للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه، بينما يظهر منتخب السنغال في المحطة الأخيرة قبل الكأس للمرة الثالثة.وفاز منتخب مصر بنهائيات بطولة أفريقيا سبع مرات في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسر النهائي في 1962 أمام إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.في المقابل ظهر منتخب السنغال مرتين فقط في المباراة النهائية، الأولى عام 2002 وخسر أمام منتخب الكاميرون، والثانية عام 2019 وخسر أمام نظيره الجزائري، ليبحث عن الفوز باللقب الأول في النهائي الثالث أمام منتخب مصر في بطولة 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/قائد-منتخب-الكاميرون-صلاح-لا-يعجبني-وإنتاجه-في-الملعب-قليل-1057835797.html
منتخب السنغال
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منتخب السنغال, منتخب مصر الوطني

صلاح وماني.. رفاق ليفربول في مواجهة استثنائية على كأس إفريقيا

16:08 GMT 05.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح مع ساديو ماني في لفريق ليفربول
محمد صلاح مع ساديو ماني في لفريق ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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نجح المصري محمد صلاح، و السنغالي ساديو ماني معا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لصالح نادي ليفربول.
لكن واحدا منهما فقط هو الذي سيتمكن من تحقيق أحلامه على الساحة الدولية يوم الأحد عندما يتواجهان في نهائي كأس الأمم الإفريقية.
محمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
قائد منتخب الكاميرون: صلاح لا يعجبني وإنتاجه في الملعب قليل
3 فبراير, 11:17 GMT
منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني هو الفريق الإفريقي الأعلى تصنيفا إلا أنه لم يتوج بطلا للقارة، بحسب وكالة "فرانس برس".
في المقابل، فإن منتخب مصر الذي أحرز لقب البطولة 7 مرات، فاز باللقب أكثر من أي منتخب آخر لكن فوزه الأخير جاء قبل ظهور صلاح في عام 2011.
وفي وقت سابق من البطولة، قال صلاح أعظم لاعب مصري على الإطلاق إن رفع الكأس في ياوندي يوم الأحد المقبل كقائد للفريق سيعني أكثر من النجاح الذي جعله نجما عالميا على مستوى النادي.
احتاج منتخب الفراعنة إلى الاستفادة من مهارات صلاح لإضفاء الحيوية على مسيرة غير ملهمة في الكاميرون.
وسجل صلاح وصنع هدف الفوز على المغرب 2-1 في ربع النهائي، وتعادل فريقه 0-0 مع ساحل العاج، بينما فاز على الكاميرون بركلات الترجيح.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي يوم الاحد المقبل في نهائي بطولة كأس أفريقيا.
ونجح منتخب مصر في الوصول للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه، بينما يظهر منتخب السنغال في المحطة الأخيرة قبل الكأس للمرة الثالثة.
وفاز منتخب مصر بنهائيات بطولة أفريقيا سبع مرات في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسر النهائي في 1962 أمام إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.
في المقابل ظهر منتخب السنغال مرتين فقط في المباراة النهائية، الأولى عام 2002 وخسر أمام منتخب الكاميرون، والثانية عام 2019 وخسر أمام نظيره الجزائري، ليبحث عن الفوز باللقب الأول في النهائي الثالث أمام منتخب مصر في بطولة 2021.
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مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربيالشوط الأول... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية 16:01 GMT
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