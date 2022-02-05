https://arabic.sputniknews.com/20220205/صلاح-وماني-رفاق-ليفربول-في-مواجهة-استثنائية-على-كأس-إفريقيا-1058067828.html

صلاح وماني.. رفاق ليفربول في مواجهة استثنائية على كأس إفريقيا

صلاح وماني.. رفاق ليفربول في مواجهة استثنائية على كأس إفريقيا

نجح المصري محمد صلاح، و السنغالي ساديو ماني معا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لصالح نادي ليفربول. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T16:08+0000

2022-02-05T16:08+0000

2022-02-05T16:08+0000

منتخب السنغال

منتخب مصر الوطني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104288/33/1042883324_0:254:2739:1794_1920x0_80_0_0_90d42d9dbb6376941081f4e3fa6113cb.jpg

لكن واحدا منهما فقط هو الذي سيتمكن من تحقيق أحلامه على الساحة الدولية يوم الأحد عندما يتواجهان في نهائي كأس الأمم الإفريقية.منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني هو الفريق الإفريقي الأعلى تصنيفا إلا أنه لم يتوج بطلا للقارة، بحسب وكالة "فرانس برس".في المقابل، فإن منتخب مصر الذي أحرز لقب البطولة 7 مرات، فاز باللقب أكثر من أي منتخب آخر لكن فوزه الأخير جاء قبل ظهور صلاح في عام 2011.وفي وقت سابق من البطولة، قال صلاح أعظم لاعب مصري على الإطلاق إن رفع الكأس في ياوندي يوم الأحد المقبل كقائد للفريق سيعني أكثر من النجاح الذي جعله نجما عالميا على مستوى النادي.احتاج منتخب الفراعنة إلى الاستفادة من مهارات صلاح لإضفاء الحيوية على مسيرة غير ملهمة في الكاميرون.وسجل صلاح وصنع هدف الفوز على المغرب 2-1 في ربع النهائي، وتعادل فريقه 0-0 مع ساحل العاج، بينما فاز على الكاميرون بركلات الترجيح.ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي يوم الاحد المقبل في نهائي بطولة كأس أفريقيا.ونجح منتخب مصر في الوصول للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه، بينما يظهر منتخب السنغال في المحطة الأخيرة قبل الكأس للمرة الثالثة.وفاز منتخب مصر بنهائيات بطولة أفريقيا سبع مرات في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسر النهائي في 1962 أمام إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.في المقابل ظهر منتخب السنغال مرتين فقط في المباراة النهائية، الأولى عام 2002 وخسر أمام منتخب الكاميرون، والثانية عام 2019 وخسر أمام نظيره الجزائري، ليبحث عن الفوز باللقب الأول في النهائي الثالث أمام منتخب مصر في بطولة 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/قائد-منتخب-الكاميرون-صلاح-لا-يعجبني-وإنتاجه-في-الملعب-قليل-1057835797.html

منتخب السنغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منتخب السنغال, منتخب مصر الوطني