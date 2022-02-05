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طائرة مسيرة تخرج من بندقية هوائية... فيديو
طائرة مسيرة تخرج من بندقية هوائية... فيديو
طور مهندسون أمريكيون طائرة مسيرة تطلقها بندقية. هناك اختلاف بين الطائرة المسيرة ونظائرها وهو أنها مبنية وفقًا لمخطط متحد المحور، وليس بتصميم متعدد المروحيات. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T06:50+0000
2022-02-05T06:57+0000
رصد عسكري
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تم نشر مقطع فيديو لاختبار الطائرة على قناة يوتيوب لأحد المهندسين، ويتوفر وصف للمشروع على موقع جامعة تكساس إيه آند إم.لطالما عمل المهندسون، وخاصة في الجيش، على طرق بديلة لإطلاق الطائرات المسيرة. إنها تتيح تسريع إطلاق الطائرة المسيرة، أو إطلاقها من منصة متحركة. في عام 2019، ابتكر المهندسون الأمريكيون طائرة مسيرة يمكن إطلاقها من بندقية هوائية في شاحنة صغيرة، حتى أثناء التنقل. تم تصنيعها وفقًا للتصميم الكلاسيكي لطائرة كوادروكوبتر بأذرع قابلة للطي، حسب موقع avfl.engr.ثم تم ابتكار طائرة مسيرة يتم إطلاقها أيضًا من بندقية هوائية، ولكن لها تصميم مختلف. لها جسم أسطواني ممدود ومصممة وفقًا لمخطط متحد المحور حيث توجد مروحتان أحدهما فوق الأخرى.أثناء الإطلاق، تدفع البندقية الطائرة المسيرة مع تيار من الهواء بسرعة 16 مترًا في الثانية، وبعد ذلك يكون أمام الطائرة المسيرة بضع ثوانٍ لتنتشر. في الواقع، تبدأ الطائرة المسيرة في تدوير المراوح في الثانية الأولى، وبعد حوالي ثلاث ثوان أخرى تستقر في موضعها على ارتفاع عدة عشرات من الأمتار. بعد ذلك، يمكن التحكم في الطائرة بشكل كامل، وقد أظهر المهندسون أنها تتصرف بشكل مستقر بما يكفي عند التحليق في مكانها، لذلك يمكن الإمساك بها على ارتفاع منخفض.
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رصد عسكري

طائرة مسيرة تخرج من بندقية هوائية... فيديو

06:50 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 05.02.2022)
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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طور مهندسون أمريكيون طائرة مسيرة تطلقها بندقية. هناك اختلاف بين الطائرة المسيرة ونظائرها وهو أنها مبنية وفقًا لمخطط متحد المحور، وليس بتصميم متعدد المروحيات.
تم نشر مقطع فيديو لاختبار الطائرة على قناة يوتيوب لأحد المهندسين، ويتوفر وصف للمشروع على موقع جامعة تكساس إيه آند إم.
لطالما عمل المهندسون، وخاصة في الجيش، على طرق بديلة لإطلاق الطائرات المسيرة. إنها تتيح تسريع إطلاق الطائرة المسيرة، أو إطلاقها من منصة متحركة. في عام 2019، ابتكر المهندسون الأمريكيون طائرة مسيرة يمكن إطلاقها من بندقية هوائية في شاحنة صغيرة، حتى أثناء التنقل. تم تصنيعها وفقًا للتصميم الكلاسيكي لطائرة كوادروكوبتر بأذرع قابلة للطي، حسب موقع avfl.engr.
ثم تم ابتكار طائرة مسيرة يتم إطلاقها أيضًا من بندقية هوائية، ولكن لها تصميم مختلف. لها جسم أسطواني ممدود ومصممة وفقًا لمخطط متحد المحور حيث توجد مروحتان أحدهما فوق الأخرى.
أثناء الإطلاق، تدفع البندقية الطائرة المسيرة مع تيار من الهواء بسرعة 16 مترًا في الثانية، وبعد ذلك يكون أمام الطائرة المسيرة بضع ثوانٍ لتنتشر. في الواقع، تبدأ الطائرة المسيرة في تدوير المراوح في الثانية الأولى، وبعد حوالي ثلاث ثوان أخرى تستقر في موضعها على ارتفاع عدة عشرات من الأمتار. بعد ذلك، يمكن التحكم في الطائرة بشكل كامل، وقد أظهر المهندسون أنها تتصرف بشكل مستقر بما يكفي عند التحليق في مكانها، لذلك يمكن الإمساك بها على ارتفاع منخفض.
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