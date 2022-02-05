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طبيب يحذر من العيش في ناطحات السحاب
طبيب يحذر من العيش في ناطحات السحاب
حذر طبيب روسي من مخاطر العيش في ناطحات السحاب وما يمكن أن ينعكسه على صحة البشر. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T05:33+0000
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مجتمع
الصحة
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وقال سيرجي كومياكوف، كبير الأطباء في Invitro-Moscow، لـ"سبوتنيك"، إن الإقامة الطويلة في ناطحة السحاب يمكن أن تؤثر سلبا على نظام القلب والأوعية الدموية، وعمل الأعضاء الداخلية، بل وتثير الاضطرابات العقلية.وأشار الطبيب إلى أن البقاء فيها لعدة أيام أو بضعة أشهر ليس خطيرًا، لكن الإقامة الدائمة يمكن أن تسبب مشاكل صحية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية.وأشار إلى أن استخدام المصاعد عالية السرعة في هذه الأبنية يؤدي إلى سد الأذنين، وهو ما يرتبط بانخفاض حاد في الضغط الجوي.خاصية أخرى لناطحات السحاب، وفقًا لخومياكوف، هي الاهتزازات فوق الصوتية منخفضة التردد، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على عمل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية. ويرجع الطبيب أعراض ذلك للغثيان والدوار والخوف والألم في البطن والقلب.
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مجتمع, الصحة

طبيب يحذر من العيش في ناطحات السحاب

05:33 GMT 05.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Percival Kestreltail / 35 Hudson Yardsناطحة سحاب "هادسن ياردز 35" (35 Hudson Yards) في نيويورك، الولايات المتحدة
ناطحة سحاب هادسن ياردز 35 (35 Hudson Yards) في نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Percival Kestreltail / 35 Hudson Yards
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حذر طبيب روسي من مخاطر العيش في ناطحات السحاب وما يمكن أن ينعكسه على صحة البشر.
وقال سيرجي كومياكوف، كبير الأطباء في Invitro-Moscow، لـ"سبوتنيك"، إن الإقامة الطويلة في ناطحة السحاب يمكن أن تؤثر سلبا على نظام القلب والأوعية الدموية، وعمل الأعضاء الداخلية، بل وتثير الاضطرابات العقلية.
وأشار الطبيب إلى أن البقاء فيها لعدة أيام أو بضعة أشهر ليس خطيرًا، لكن الإقامة الدائمة يمكن أن تسبب مشاكل صحية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية.

وأضاف كومياكوف: "النوافذ في ناطحات السحاب، كقاعدة عامة، لا تفتح، يتدفق الهواء فقط من خلال نظام التهوية. هذا الوضع محفوف بالانتشار السريع للعدوى".

وأشار إلى أن استخدام المصاعد عالية السرعة في هذه الأبنية يؤدي إلى سد الأذنين، وهو ما يرتبط بانخفاض حاد في الضغط الجوي.
خاصية أخرى لناطحات السحاب، وفقًا لخومياكوف، هي الاهتزازات فوق الصوتية منخفضة التردد، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على عمل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية. ويرجع الطبيب أعراض ذلك للغثيان والدوار والخوف والألم في البطن والقلب.
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