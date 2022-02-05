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طهران ترد على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات لبعض أعضاء فريق المصارعة الإيراني
طهران ترد على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات لبعض أعضاء فريق المصارعة الإيراني
ردت الحكومة الإيرانية، على عدم إصدار الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات لبعض أعضاء فريق المصارعة الوطني الإيراني. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T06:51+0000
2022-02-05T06:51+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، عبر حسابه على تويتر: إن "امتناع الحكومة الأمريكية عن إصدار تأشيرات لأعضاء فريق المصارعة الوطني يكشف من جديد أن تغيير الحكومات لا يغير السلوك المعادي وغير القانوني للحكومة الأمريكية".وأفادت وكالة فارس الإيرانية، أمس الجمعه، عن إلغاء "رحلة المصارعين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة بسبب عدم إصدار تأشيرات دخول لستة من أعضاء المنتخب الوطني".من جهته، دعا رئيس اتحاد المصارعة الإيراني فريق المصارعة الأمريكي للسفر إلى إيران لإجراء المباراة التي كانت من المقرر أن تجري في ولاية تكساس.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

طهران ترد على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات لبعض أعضاء فريق المصارعة الإيراني

06:51 GMT 05.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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ردت الحكومة الإيرانية، على عدم إصدار الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات لبعض أعضاء فريق المصارعة الوطني الإيراني.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، عبر حسابه على تويتر: إن "امتناع الحكومة الأمريكية عن إصدار تأشيرات لأعضاء فريق المصارعة الوطني يكشف من جديد أن تغيير الحكومات لا يغير السلوك المعادي وغير القانوني للحكومة الأمريكية".
وأفادت وكالة فارس الإيرانية، أمس الجمعه، عن إلغاء "رحلة المصارعين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة بسبب عدم إصدار تأشيرات دخول لستة من أعضاء المنتخب الوطني".
من جهته، دعا رئيس اتحاد المصارعة الإيراني فريق المصارعة الأمريكي للسفر إلى إيران لإجراء المباراة التي كانت من المقرر أن تجري في ولاية تكساس.
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