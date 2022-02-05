عضو لجنة عراقية: مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لن يرى النور خلال الصيف المقبل

وأضاف بحسب "بغداد اليوم"، أن "مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لن يرى النور خلال الصيف المقبل لأنه يحتاج الى وقت لتجهيزه بشكل كامل".وأكد أنه "يجب على وزارة الكهرباء في الوقت الحالي إصلاح منظومة التوزيع ومنظومة النقل ومن ثم التوجه إلى إنتاج الطاقة".وقعت السعودية والعراق، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في العراق.وقال في ذلك وزير الطاقة السعودية: "إننا نهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل في الربط الكهربائي مع العراق، وإن المشروع جاء بعد دراسة أظهرت توفير مشروع الربط فرصاً واعدة بين البلدين".
قال عضو لجنة الخدمات والإعمار العراقية السابق عباس يابر، اليوم السبت، إن "وزارة الكهرباء لو عملت على توفير الوقود لمحطاتها المتوقفة لتمكنت من توفير 1000 ميغا واط، في حين تبلغ الكمية المستوردة من السعودية 500 ميغا فقط".
وأضاف بحسب "بغداد اليوم"، أن "مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لن يرى النور خلال الصيف المقبل لأنه يحتاج الى وقت لتجهيزه بشكل كامل".
وأكد أنه "يجب على وزارة الكهرباء في الوقت الحالي إصلاح منظومة التوزيع ومنظومة النقل ومن ثم التوجه إلى إنتاج الطاقة".
وقعت السعودية والعراق، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في العراق.
وقال في ذلك وزير الطاقة السعودية: "إننا نهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل في الربط الكهربائي مع العراق، وإن المشروع جاء بعد دراسة أظهرت توفير مشروع الربط فرصاً واعدة بين البلدين".