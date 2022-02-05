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https://arabic.sputniknews.com/20220205/قاذفتان-روسيتان-من-طراز-تو-22--ام3-تحلقان-فوق-الأجواء-البيلاروسية-1058063007.html
قاذفتان روسيتان من طراز "تو-22 ام3" تحلقان فوق الأجواء البيلاروسية
قاذفتان روسيتان من طراز "تو-22 ام3" تحلقان فوق الأجواء البيلاروسية
أجرت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 ام3" تابعة لقوات الفضاء الروسية بدوريات في المجال الجوي لبيلاروسيا. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:16+0000
2022-02-05T14:16+0000
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت "قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 ام3" تابعتان لقوات الفضاء الجوي بدوريات في المجال الجوي لجمهورية بيلاروس".وأكد البيان أن القاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22 ام3"عادت إلى قاعدتها الجوية في روسيا.هذا وتم نقل طائرة هجومية من طراز "سو-25إس إم" إلى بيلاروسيا، للمشاركة في التحقق من قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع.وجاء في البيان أن "أطقم طائرات "سو-25إس إم" التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية انتقلت إلى المطارات في جمهورية بيلاروسيا".بعد ذلك، سيقوم الطيارون الروس بدراسة المسارات القادمة، والعمل على التفاعل مع مجموعة القيادة، ثم المضي قدما في أداء المهام للغرض المقصود منها.سيتم اختبار قوات رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط إعادة الانتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهام التغطية.وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "قرار الحلفاء - 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، لا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/روسيا-تنقل-طائرات-سو-25-إلى-بيلاروسيا-لإجراء-تدريبات-فيديو-1058048478.html
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رصد عسكري

قاذفتان روسيتان من طراز "تو-22 ام3" تحلقان فوق الأجواء البيلاروسية

14:16 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورعرض قاذفات تو-22 إم3
عرض قاذفات تو-22 إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أجرت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 ام3" تابعة لقوات الفضاء الروسية بدوريات في المجال الجوي لبيلاروسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت "قامت قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو-22 ام3" تابعتان لقوات الفضاء الجوي بدوريات في المجال الجوي لجمهورية بيلاروس".
وأضاف البيان أنه أثناء رحلة الطائرات بعيدة المدى، تم حل المشكلات المتعلقو بتنسيق المهام المشتركة مع الطيران والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية، مشيرا إلى أن "مدة الرحلة استغرقت حوالى أربع ساعات. وتم الانتهاء من جميع المهام بالكامل".
وأكد البيان أن القاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22 ام3"عادت إلى قاعدتها الجوية في روسيا.
هذا وتم نقل طائرة هجومية من طراز "سو-25إس إم" إلى بيلاروسيا، للمشاركة في التحقق من قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع.
وجاء في البيان أن "أطقم طائرات "سو-25إس إم" التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية انتقلت إلى المطارات في جمهورية بيلاروسيا".
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روسيا تنقل طائرات "سو-25" إلى بيلاروسيا لإجراء تدريبات... فيديو
08:39 GMT
بعد ذلك، سيقوم الطيارون الروس بدراسة المسارات القادمة، والعمل على التفاعل مع مجموعة القيادة، ثم المضي قدما في أداء المهام للغرض المقصود منها.
سيتم اختبار قوات رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط إعادة الانتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهام التغطية.
وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "قرار الحلفاء - 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، لا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.
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