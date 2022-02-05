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قرقاش: موقف الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية
قرقاش: موقف الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية
علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، على تصريحات مقتدى الصدر بشأن هجمات "أنصار الله" الحوثيين على الإمارات. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:44+0000
2022-02-05T16:44+0000
العالم العربي
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وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقعه "تويتر"، اليوم السبت، إن "موقف السيد مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية، ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها".وأضاف قرقاش أن "التباين في القضايا السياسية طبيعي، أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة.. منطق الدولة يبنى بعكس المنطق الهدام للميليشيات".هذا وكان مقتدى الصدر، قد قال الخميس الماضي، إن بعض "الإرهابيين" الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية.جاءت تصريحات الصدر في أعقاب تبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".
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العالم العربي

قرقاش: موقف الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية

16:44 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، على تصريحات مقتدى الصدر بشأن هجمات "أنصار الله" الحوثيين على الإمارات.
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقعه "تويتر"، اليوم السبت، إن "موقف السيد مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية، ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها".
وأضاف قرقاش أن "التباين في القضايا السياسية طبيعي، أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة.. منطق الدولة يبنى بعكس المنطق الهدام للميليشيات".
هذا وكان مقتدى الصدر، قد قال الخميس الماضي، إن بعض "الإرهابيين" الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية.
جاءت تصريحات الصدر في أعقاب تبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.
وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".
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مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربيالشوط الأول... مباراة الأهلي المصري 0 ومونتيري المكسيسي 0 في كأس العالم للأندية 16:01 GMT
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