https://arabic.sputniknews.com/20220205/قرقاش-يعلق-على-موقف-الصدر-من-إعلان-جماعة-عراقية-قصف-الإمارات-1058066395.html

قرقاش يعلق على موقف الصدر من إعلان جماعة عراقية قصف الإمارات

قرقاش يعلق على موقف الصدر من إعلان جماعة عراقية قصف الإمارات

علق المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، ‏أنور قرقاش، اليوم السبت، على موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من إعلان جماعة عراقية... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T15:31+0000

2022-02-05T15:31+0000

2022-02-05T15:31+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقال قرقاش في تغريدة بحسابه على تويتر: "موقف السيد مقتدي الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها".وشدد قرقاش على أن "التباين في القضايا السياسية طبيعي أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة".وختم بالقول: "منطق الدولة يبني بعكس المنطق الهدام للمليشيات".وأمس الأول (الخميس)، أعلن الصدر في بيان رفضه الزج بالبلاد إلى حرب إقليمية عبر استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو حرب اليمن.وقال: "بعد العنف المتصاعد في العراق من قبل جهات مسلحة إرهابية ضد مصالح الشعب والكتل السياسية، سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون إلى زجّ العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن".وشدد الصدر الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أهمية ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية.جاءت تصريحات الصدر في أعقاب تبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".

https://arabic.sputniknews.com/20220203/ليس-أنصار-الله-فصيل-في-دولة-عربية-يتبنى-الهجوم-بطائرات-مسيرة-على-الإمارات-1057681724.html

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