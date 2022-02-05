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https://arabic.sputniknews.com/20220205/قناة-صينية-تنشر-مقطع-فيديو-لتحية-بوتين-للوفد-الروسي-المشارك-في-أولمبياد-بكين-1058046851.html
قناة صينية تنشر مقطع فيديو لتحية بوتين للوفد الروسي المشارك في أولمبياد بكين
قناة صينية تنشر مقطع فيديو لتحية بوتين للوفد الروسي المشارك في أولمبياد بكين
نشر تلفزيون الصين المركزي صباح اليوم السبت شريط فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرحب بدخول فريق اللجنة الأولمبية الروسية في حفل افتتاح دورة الألعاب... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:50+0000
2022-02-05T08:00+0000
روسيا
رياضة
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كما نشرت قناة تلفزيونية صينية، مقطع فيديو منفصلًا مدته تسع ثوانٍ على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، يرحب فيه الزعيم الروسي، بدخول الفريق الروسي. فيما لا توجد مقاطع فيديو أخرى لقادة الدول الأجنبية المتواجدين في الملعب في تطبيق القناة التلفزيونية.ولم يظهر الزعيم الروسي في البث على شاشة الملعب عندما دخل موكب الرياضيين للمنتخب الروسي، وهو ما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام.هذا ودخل وفد المنتخب الروسي إلى استاد بكين الوطني تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية (ROC) كجزء من موكب الرياضيين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون.حمل علم المنتخب المتزلجة أولغا فاتكولينا ولاعب الهوكي فاديم شيباتشيف.فاز شيباتشيف بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ. بينما فازت فاتكولينا بالميدالية الفضية في سباق 500 متر في ألعاب سوتشي 2014.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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روسيا, رياضة

قناة صينية تنشر مقطع فيديو لتحية بوتين للوفد الروسي المشارك في أولمبياد بكين

07:50 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 05.02.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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نشر تلفزيون الصين المركزي صباح اليوم السبت شريط فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرحب بدخول فريق اللجنة الأولمبية الروسية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
كما نشرت قناة تلفزيونية صينية، مقطع فيديو منفصلًا مدته تسع ثوانٍ على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، يرحب فيه الزعيم الروسي، بدخول الفريق الروسي. فيما لا توجد مقاطع فيديو أخرى لقادة الدول الأجنبية المتواجدين في الملعب في تطبيق القناة التلفزيونية.
ولم يظهر الزعيم الروسي في البث على شاشة الملعب عندما دخل موكب الرياضيين للمنتخب الروسي، وهو ما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام.
هذا ودخل وفد المنتخب الروسي إلى استاد بكين الوطني تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية (ROC) كجزء من موكب الرياضيين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون.
حمل علم المنتخب المتزلجة أولغا فاتكولينا ولاعب الهوكي فاديم شيباتشيف.
فاز شيباتشيف بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ. بينما فازت فاتكولينا بالميدالية الفضية في سباق 500 متر في ألعاب سوتشي 2014.
وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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