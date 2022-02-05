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https://arabic.sputniknews.com/20220205/قيادي-بـأنصار-الله-ينصح-الشركات-الأجنبية-والمستثمرين-بالإمارات-بسرعة-المغادرة-1058060138.html
قيادي بـ"أنصار الله" ينصح الشركات الأجنبية والمستثمرين بالإمارات بسرعة المغادرة
قيادي بـ"أنصار الله" ينصح الشركات الأجنبية والمستثمرين بالإمارات بسرعة المغادرة
نصح حزام الأسد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، الشركات الأجنبية والمستثمرين بالإمارات بسرعة المغادرة، مشيرا إلى أن أبو ظبي تغامر... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T13:14+0000
2022-02-05T13:14+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال الأسد إنه لا توجد لديه أي مؤشرات حقيقية بتخلي الإمارات عن النهج العدواني تجاه اليمن. حسب قوله.وحول ما يتم تداوله بشأن سعي إماراتي لوساطة مع "أنصار الله"، أجاب الأسد بأن أقرب الطرق بالنسبة للإمارات هو في وقف عدوانها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن. وتابع "أي شيء غير ذلك هو مناورات وفقاعات هوائية وما على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن إلا أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها"، حسب وصفه.وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العمق الإماراتي جاءت في سياق حق الرد على استمرار العدوان الأمريكي والسعودي الإماراتي على بلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فرنسا-تتخذ-قرارا-عسكريا-ردا-على-هجمات-أنصار-الله-في-الإمارات-1058032328.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أنصار الله, العالم العربي

قيادي بـ"أنصار الله" ينصح الشركات الأجنبية والمستثمرين بالإمارات بسرعة المغادرة

13:14 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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نصح حزام الأسد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، الشركات الأجنبية والمستثمرين بالإمارات بسرعة المغادرة، مشيرا إلى أن أبو ظبي تغامر بحاضرها ومستقبلها باستمرارها في المشاركة بالعدوان على الشعب اليمني. حسب تعبيره.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال الأسد إنه لا توجد لديه أي مؤشرات حقيقية بتخلي الإمارات عن النهج العدواني تجاه اليمن. حسب قوله.
وحول ما يتم تداوله بشأن سعي إماراتي لوساطة مع "أنصار الله"، أجاب الأسد بأن أقرب الطرق بالنسبة للإمارات هو في وقف عدوانها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.
وتابع "أي شيء غير ذلك هو مناورات وفقاعات هوائية وما على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن إلا أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها"، حسب وصفه.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العمق الإماراتي جاءت في سياق حق الرد على استمرار العدوان الأمريكي والسعودي الإماراتي على بلاده.
وأكد أن هذه العمليات ما هي إلا إنذار للشركات الأجنبية والمستثمرين والمقيمين بالإمارات بسرعة مغادرتهم لها، لأنها بحسب كلامه، غير آمنة للعيش والاستثمار بسبب انعكاسات تدخلاتها العدوانية في اليمن والمنطقة.
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