كمامة تغطي الأنف لمحاربة تفشي "كورونا"...صور
© REUTERS / Carlos Jassoيظهر العالم المكسيكي غوستافو أكوستا ألتاميرانو مع ابتكاره الجديد، قناع الأنف كإجراء للحماية من انتقال مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء عملية الأكل والشرب في المعهد الوطني للفنون التطبيقية، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 مارس 2021
قدمت شركة كوريا جنوبية نوعا جديدا من الكمامات يتيح لصحابه تغطية الأنف فقط مع إمكانية الاستمرار في ارتدائه في أثناء الأكل والشرب، الأمر الذي حظي بشعبية كبيرة على مواقع التواصل.
القناع الجديد يعرف باسم "kosk"، وهو مزيج من كلمة ko التي تعني بالكورية "أنف" وكلمة mask أي "قناع" بالإنجليزية، وهو من تصنيع شركة تعرف باسم Atman.
진짜로 나와버린 코스크 pic.twitter.com/p58WrYGFLe— 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 29, 2022
ويمكن الحصول على علبة تحتوي على 10 كمامات بسعر يصل لـ 9800 وون، أي ما يعادل 8.13 دولار من متجر التجزئة بالإنترنت Coupang. ويتكون القناع من قطعتين يمكن إزالة إحداهما، لترك الفم مكشوفاً.
وحظيت الكمامات الغريبة بموجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل وتساءل أحد المغرِّدين على تويتر: "هل يبيعون أيضاً أباريق الشاي المصنوعة من الشوكولاتة؟"، فيما غرد أحدهم قائلا "لا يختلف هذا عن الأشخاص الذين يضعون الأقنعة العادية تحت أنوفهم".
What is the South Korean mask ‘Kosk’ and why is the Internet divided over it?#Kosk #SouthKorea #Mask #COVID19— News18.com (@news18dotcom) February 3, 2022
Read: https://t.co/ga3wiHiszh pic.twitter.com/EGaaMRuv8v
يذكر أن هذه الكمامات صممت لارتدائها تحت قناع عادي يغطي الفم أيضاً، ويمكن إزالته عند تناول الطعام بالخارج أو الشرب مع أشخاص آخرين.
وعلقت البروفيسورة كاثرين بينيت، رئيسة قسم علم الأوبئة في معهد Institute for Health Transformation بجامعة ديكين في أستراليا، لشبكة Nine News، على هذه الكمامات بأنها "فكرة غريبة، لكنها أفضل من لا شيء"، وأضافت: "ربما يُحدث ذلك فرقاً هامشياً".