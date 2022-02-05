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https://arabic.sputniknews.com/20220205/كمامة-تغطي-الأنف-لمحاربة-تفشي-كوروناصور--1058055232.html
كمامة تغطي الأنف لمحاربة تفشي "كورونا"...صور
كمامة تغطي الأنف لمحاربة تفشي "كورونا"...صور
قدمت شركة كوريا جنوبية نوعا جديدا من الكمامات يتيح لصحابه تغطية الأنف فقط مع إمكانية الاستمرار في ارتدائه في أثناء الأكل والشرب، الأمر الذي حظي بشعبية كبيرة... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:47+0000
2022-02-05T11:47+0000
مجتمع
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القناع الجديد يعرف باسم "kosk"، وهو مزيج من كلمة ko التي تعني بالكورية "أنف" وكلمة mask أي "قناع" بالإنجليزية، وهو من تصنيع شركة تعرف باسم Atman. ويمكن الحصول على علبة تحتوي على 10 كمامات بسعر يصل لـ 9800 وون، أي ما يعادل 8.13 دولار من متجر التجزئة بالإنترنت Coupang. ويتكون القناع من قطعتين يمكن إزالة إحداهما، لترك الفم مكشوفاً.وحظيت الكمامات الغريبة بموجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل وتساءل أحد المغرِّدين على تويتر: "هل يبيعون أيضاً أباريق الشاي المصنوعة من الشوكولاتة؟"، فيما غرد أحدهم قائلا "لا يختلف هذا عن الأشخاص الذين يضعون الأقنعة العادية تحت أنوفهم".يذكر أن هذه الكمامات صممت لارتدائها تحت قناع عادي يغطي الفم أيضاً، ويمكن إزالته عند تناول الطعام بالخارج أو الشرب مع أشخاص آخرين.وعلقت البروفيسورة كاثرين بينيت، رئيسة قسم علم الأوبئة في معهد Institute for Health Transformation بجامعة ديكين في أستراليا، لشبكة Nine News، على هذه الكمامات بأنها "فكرة غريبة، لكنها أفضل من لا شيء"، وأضافت: "ربما يُحدث ذلك فرقاً هامشياً".
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مجتمع

كمامة تغطي الأنف لمحاربة تفشي "كورونا"...صور

11:47 GMT 05.02.2022
© REUTERS / Carlos Jassoيظهر العالم المكسيكي غوستافو أكوستا ألتاميرانو مع ابتكاره الجديد، قناع الأنف كإجراء للحماية من انتقال مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء عملية الأكل والشرب في المعهد الوطني للفنون التطبيقية، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 مارس 2021
يظهر العالم المكسيكي غوستافو أكوستا ألتاميرانو مع ابتكاره الجديد، قناع الأنف كإجراء للحماية من انتقال مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء عملية الأكل والشرب في المعهد الوطني للفنون التطبيقية، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Carlos Jasso
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قدمت شركة كوريا جنوبية نوعا جديدا من الكمامات يتيح لصحابه تغطية الأنف فقط مع إمكانية الاستمرار في ارتدائه في أثناء الأكل والشرب، الأمر الذي حظي بشعبية كبيرة على مواقع التواصل.
القناع الجديد يعرف باسم "kosk"، وهو مزيج من كلمة ko التي تعني بالكورية "أنف" وكلمة mask أي "قناع" بالإنجليزية، وهو من تصنيع شركة تعرف باسم Atman.
ويمكن الحصول على علبة تحتوي على 10 كمامات بسعر يصل لـ 9800 وون، أي ما يعادل 8.13 دولار من متجر التجزئة بالإنترنت Coupang. ويتكون القناع من قطعتين يمكن إزالة إحداهما، لترك الفم مكشوفاً.
وحظيت الكمامات الغريبة بموجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل وتساءل أحد المغرِّدين على تويتر: "هل يبيعون أيضاً أباريق الشاي المصنوعة من الشوكولاتة؟"، فيما غرد أحدهم قائلا "لا يختلف هذا عن الأشخاص الذين يضعون الأقنعة العادية تحت أنوفهم".
يذكر أن هذه الكمامات صممت لارتدائها تحت قناع عادي يغطي الفم أيضاً، ويمكن إزالته عند تناول الطعام بالخارج أو الشرب مع أشخاص آخرين.
وعلقت البروفيسورة كاثرين بينيت، رئيسة قسم علم الأوبئة في معهد Institute for Health Transformation بجامعة ديكين في أستراليا، لشبكة Nine News، على هذه الكمامات بأنها "فكرة غريبة، لكنها أفضل من لا شيء"، وأضافت: "ربما يُحدث ذلك فرقاً هامشياً".
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