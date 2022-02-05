"لا يوجد حد للسعودية"... سفيرة المملكة لدى أمريكا تشجع أول فريق سعودي يشارك في الأولمبياد
07:15 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 05.02.2022)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالأميرة ريما بنت بندر
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
شاركت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في حفل الافتتاح الخاص بالأولمبياد الشتوي، لتشجيع الفريق السعودي الذي يشارك لأول مرة في الأولمبياد الشتوي في بكين.
وقالت الأميرة ريم، عبر حسابها على تويتر: "أفخر لأنني أشاهد أول فريق سعودي للأولمبياد الشتوي في حفل الافتتاح في بكين اليوم، يلهموننا بإثبات أنه لا يوجد حد للسعودية".
Filled with pride as I witness the first ever Saudi Winter Olympics Team at the opening ceremony in Beijing today! They inspire us by proving that there is no limit to their ambition 🇸🇦🤩 @saudiolympic @swsfksa @fasksa8#WinterOlympics #Beijing2022 pic.twitter.com/WJl3RAYr6c— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) February 4, 2022
وظهرت الأميرة ريما، وهي تقف في المدرجات، وتلوح بيدها للبعثة السعودية، فور دخولها إلى أرضية صالة الاحتفال الذي أقيم أمس الجمعة، في حين رفعت البعثة الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أعلام السعودية بأحجام مختلفة، وطافت بها في صالة الاحتفال.
HRH Ambassador @rbalsaud salutes the #Saudi Winter Olympics team, which made history as the first ever Saudi team to compete in the #WinterOlympics 🇸🇦 @saudiolympic @swsfksa #Beijing2022 #Olympics https://t.co/crxJZPmLQq— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) February 4, 2022
وكانت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، نشرت منذ أيام، صورة لها من الصين بمناسبة حضورها منافسات أولمبياد بكين الشتوية 2022.
وأعربت الأميرة ريما بنت بندر عن سعادتها بأن تكون في بكين لدعم أول فريق سعودي للألعاب الأولمبية الشتوية على الإطلاق.
وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أمس الجمعة، وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول في الألعاب الأولمبية الشتوية، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين، وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد.