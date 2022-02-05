https://arabic.sputniknews.com/20220205/لا-يوجد-حد-للسعودية-سفيرة-المملكة-لدى-أمريكا-تشجع-أول-فريق-سعودي-يشارك-في-الأولمبياد-1058046015.html

"لا يوجد حد للسعودية"... سفيرة المملكة لدى أمريكا تشجع أول فريق سعودي يشارك في الأولمبياد

"لا يوجد حد للسعودية"... سفيرة المملكة لدى أمريكا تشجع أول فريق سعودي يشارك في الأولمبياد

شاركت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في حفل الافتتاح الخاص بالأولمبياد الشتوي، لتشجيع الفريق السعودي الذي... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T07:15+0000

2022-02-05T07:15+0000

2022-02-05T07:33+0000

أخبار السعودية اليوم

بكين 2022

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وقالت الأميرة ريم، عبر حسابها على تويتر: "أفخر لأنني أشاهد أول فريق سعودي للأولمبياد الشتوي في حفل الافتتاح في بكين اليوم، يلهموننا بإثبات أنه لا يوجد حد للسعودية".وظهرت الأميرة ريما، وهي تقف في المدرجات، وتلوح بيدها للبعثة السعودية، فور دخولها إلى أرضية صالة الاحتفال الذي أقيم أمس الجمعة، في حين رفعت البعثة الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أعلام السعودية بأحجام مختلفة، وطافت بها في صالة الاحتفال.وكانت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، نشرت منذ أيام، صورة لها من الصين بمناسبة حضورها منافسات أولمبياد بكين الشتوية 2022.وأعربت الأميرة ريما بنت بندر عن سعادتها بأن تكون في بكين لدعم أول فريق سعودي للألعاب الأولمبية الشتوية على الإطلاق.وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أمس الجمعة، وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول في الألعاب الأولمبية الشتوية، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين، وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد.

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أخبار السعودية اليوم, بكين 2022