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https://arabic.sputniknews.com/20220205/لبنان-يسلم-العراق-قطعا-أثرية-مهربة-1058063575.html
لبنان يسلم العراق قطعا أثرية مهربة
لبنان يسلم العراق قطعا أثرية مهربة
أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، اليوم السبت، تسليم العراق 337 قطعة أثرية عراقية مهربة من متحف "نابو" اللبناني. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T14:26+0000
2022-02-05T14:26+0000
العالم العربي
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وقال وزير الثقافة محمد مرتضى في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اتفاقا جرى بين متحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع الى العراق".وأضاف: أن "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع اخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".ولفت إلى أن "عدد القطع التي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسمارية بالإضافة إلى ست قطع أثرية أخرى كانت ضمن 32 قطعة "متنازع عليها".وأشار إلى أن "لجان عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق وبالتالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى".ونوه إلى أن "عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني وبمشاركة السفير العراقي في لبنان ووفد عراقي ومؤسس متحف نابو جواد عدرا".
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العالم العربي

لبنان يسلم العراق قطعا أثرية مهربة

14:26 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedافتتاح معارض في متحف الموصل
افتتاح معارض في متحف الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، اليوم السبت، تسليم العراق 337 قطعة أثرية عراقية مهربة من متحف "نابو" اللبناني.
وقال وزير الثقافة محمد مرتضى في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اتفاقا جرى بين متحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع الى العراق".
وأضاف: أن "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع اخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".
ولفت إلى أن "عدد القطع التي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسمارية بالإضافة إلى ست قطع أثرية أخرى كانت ضمن 32 قطعة "متنازع عليها".
وأشار إلى أن "لجان عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق وبالتالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى".
ونوه إلى أن "عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني وبمشاركة السفير العراقي في لبنان ووفد عراقي ومؤسس متحف نابو جواد عدرا".
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