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لجنة تنفيذ اتفاق خزان "صافر" تحذر من كارثة غير مسبوقة في البحر الأحمر
لجنة تنفيذ اتفاق خزان "صافر" تحذر من كارثة غير مسبوقة في البحر الأحمر
قالت لجنة تنفيذ اتفاق خزان النفط "صافر" في اليمن، إن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية انفجار الخزان وما ينتج عنها من نتائج كارثية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T18:08+0000
2022-02-05T18:08+0000
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ذكرت ذلك قناة "المسيرة نت" اليمنية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن لجنة تنفيذ اتفاق خزان "صافر" قالت إن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تسرب أو انفجار للخزان.وقبل أيام، قال رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للخزان النفطي العائم "صافر"، إن وضع السفينة كما هو منذ العام 2015.وتابع: "ليس هناك صيانة لكنه لا يوجد تدهور جذري في حالتها"، مشيرا إلى أن هناك تفاهمات جديدة تمت مع الأمم المتحدة ربما تنهي هذه الأزمة من جذورها.وفي وقت سابق، حذرت منظمة السلام الأخضر الدولية "غرين بيس" من خطورة حدوث انفجار في الخزان الذي يرسو على سواحل الحديدة غربي اليمن، وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية على الدول المطلة على البحر الأحمر.يذكر أن الناقلة "صافر" هى وحدة تخزين وتفريغ عائمة تستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.وأصبح الخزان بمثابة قنبلة بيئية موقوتة، تهدد بكارثة عالمية كبيرة في حال انفجارها.
https://arabic.sputniknews.com/20211006/لجنة-تنفيذ-صيانة-الخزان-صافر-تكشف-حقيقة-حوار-المجلة-الأمريكية-1050358792.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن

لجنة تنفيذ اتفاق خزان "صافر" تحذر من كارثة غير مسبوقة في البحر الأحمر

18:08 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / HANDOUTخزان "صافر" النفطي في اليمن
خزان صافر النفطي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / HANDOUT
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قالت لجنة تنفيذ اتفاق خزان النفط "صافر" في اليمن، إن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية انفجار الخزان وما ينتج عنها من نتائج كارثية.
ذكرت ذلك قناة "المسيرة نت" اليمنية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن لجنة تنفيذ اتفاق خزان "صافر" قالت إن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تسرب أو انفجار للخزان.
وحذرت اللجنة من أن انفجار الخزان سيتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.
وقبل أيام، قال رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للخزان النفطي العائم "صافر"، إن وضع السفينة كما هو منذ العام 2015.
وتابع: "ليس هناك صيانة لكنه لا يوجد تدهور جذري في حالتها"، مشيرا إلى أن هناك تفاهمات جديدة تمت مع الأمم المتحدة ربما تنهي هذه الأزمة من جذورها.
إبراهيم السراجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2021
لجنة تنفيذ صيانة الخزان "صافر" تكشف حقيقة حوار المجلة الأمريكية
6 أكتوبر 2021, 19:20 GMT
وفي وقت سابق، حذرت منظمة السلام الأخضر الدولية "غرين بيس" من خطورة حدوث انفجار في الخزان الذي يرسو على سواحل الحديدة غربي اليمن، وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية على الدول المطلة على البحر الأحمر.
يذكر أن الناقلة "صافر" هى وحدة تخزين وتفريغ عائمة تستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وأصبح الخزان بمثابة قنبلة بيئية موقوتة، تهدد بكارثة عالمية كبيرة في حال انفجارها.
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