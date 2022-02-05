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https://arabic.sputniknews.com/20220205/لحظة-وقوع-حادث-بسبب-انفصال-جزء-من-مقطورة-فيديو-1058049184.html
لحظة وقوع حادث بسبب انفصال جزء من مقطورة... فيديو
لحظة وقوع حادث بسبب انفصال جزء من مقطورة... فيديو
شهدت مدينة بورتلاند بولاية تينيسي الأمريكية حادث تصادم جزء من مقطورة شاحنة بسيارة كانت تسير خلفها قرب إحدى إشارات المرور. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T09:06+0000
2022-02-05T09:06+0000
2022-02-05T09:14+0000
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وعرض مالك السيارة المتضررة من الحادث مقطع فيديو أظهر لحظة اصطدام جزء من مقطورة شاحنة صغيرة بسيارته، وذلك بعد أن انفصلت المقطورة عن الشاحنة بشكل مفاجئ.ويظهر في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على لوح التحكم بالسيارة المتضررة، أن السيارة كانت تسير في طريقها بهدوء قبل أن يفاجأ قائدها بجزء من مقطورة يسير في اتجاه سيارته ويصطدمها بقوة.قال ملتقط الفيديو إن سيارته تضررت بشدة جراء التصادم، معربا عن غضبه من أن صاحب الشاحنة المسؤول عن هذا الحادث لم يتوقف ولم يتحمل مسؤولية ما تسبب به.
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نادي الفيديو
لحظة وقوع حادث بسبب انفصال جزء من مقطورة... فيديو 09:06 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 05.02.2022) تابعنا عبر
شهدت مدينة بورتلاند بولاية تينيسي الأمريكية حادث تصادم جزء من مقطورة شاحنة بسيارة كانت تسير خلفها قرب إحدى إشارات المرور.
وعرض مالك السيارة المتضررة من الحادث مقطع فيديو أظهر لحظة اصطدام جزء من مقطورة شاحنة صغيرة بسيارته، وذلك بعد أن انفصلت المقطورة عن الشاحنة بشكل مفاجئ.
ويظهر في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على لوح التحكم بالسيارة المتضررة، أن السيارة كانت تسير في طريقها بهدوء قبل أن يفاجأ قائدها بجزء من مقطورة يسير في اتجاه سيارته ويصطدمها بقوة.
قال ملتقط الفيديو إن سيارته تضررت بشدة جراء التصادم، معربا عن غضبه من أن صاحب الشاحنة المسؤول عن هذا الحادث لم يتوقف ولم يتحمل مسؤولية ما تسبب به.