https://arabic.sputniknews.com/20220205/لوكاشينكو-سأبقى-في-السلطة-مادام-الوضع-صعبا-حول-بيلاروسيا-1058059683.html

لوكاشينكو: سأبقى في السلطة مادام الوضع صعبا حول بيلاروسيا

لوكاشينكو: سأبقى في السلطة مادام الوضع صعبا حول بيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه سيبقى على رأس السلطة في البلاد، طالما أن الوضع من حولها صعب. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T12:59+0000

2022-02-05T12:59+0000

2022-02-05T12:59+0000

العالم

ألكسندر لوكاشينكو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046628768_0:0:3271:1839_1920x0_80_0_0_8d9b97a18836e5fd7e05d6a42cd49b98.jpg

وتحدث لوكاشينكو في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف في حوار لقناة "سولوفيوف لايف" على يوتيوب، ردا على سؤال حول عدد السنوات، التي سيبقى فيها زعيما لبيلاروسيا، قائلا: "إذا كان هناك وضع صعب حول بيلاروسيا، مثل الحرب، والأهم من ذلك، سوف يمزقوننا داخليا دائما، كما حدث في عام 2020، ولكن إذا كان كل شيء هادئا، كما تقول "من..من" ، ها هو، من سيظهر – حينها سنقرر".هذا وأعلن لوكاشينكو، في وقت سابق، أنه سيتقاعد إذا اتخذ الشعب البيلاروسي مثل هذا القرار.وقال لوكاشينكو: "اتخذوا قرارًا وسيتقاعد الرئيس، اعتبروا أنه من الضروري، يمكنكم دائمًا أن تقولوا مباشرة ما يجب أن أفعله أو لا أفعله".وأكد الرئيس البيلاروسي، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروس "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية".يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-سأتقاعد-إذا-اتخذ-شعب-البيلاروسي-القرار-المناسب-1057358011.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, ألكسندر لوكاشينكو