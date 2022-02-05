تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/لوكاشينكو-سأبقى-في-السلطة-مادام-الوضع-صعبا-حول-بيلاروسيا-1058059683.html
لوكاشينكو: سأبقى في السلطة مادام الوضع صعبا حول بيلاروسيا
لوكاشينكو: سأبقى في السلطة مادام الوضع صعبا حول بيلاروسيا
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه سيبقى على رأس السلطة في البلاد، طالما أن الوضع من حولها صعب. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T12:59+0000
2022-02-05T12:59+0000
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046628768_0:0:3271:1839_1920x0_80_0_0_8d9b97a18836e5fd7e05d6a42cd49b98.jpg
وتحدث لوكاشينكو في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف في حوار لقناة "سولوفيوف لايف" على يوتيوب، ردا على سؤال حول عدد السنوات، التي سيبقى فيها زعيما لبيلاروسيا، قائلا: "إذا كان هناك وضع صعب حول بيلاروسيا، مثل الحرب، والأهم من ذلك، سوف يمزقوننا داخليا دائما، كما حدث في عام 2020، ولكن إذا كان كل شيء هادئا، كما تقول "من..من" ، ها هو، من سيظهر – حينها سنقرر".هذا وأعلن لوكاشينكو، في وقت سابق، أنه سيتقاعد إذا اتخذ الشعب البيلاروسي مثل هذا القرار.وقال لوكاشينكو: "اتخذوا قرارًا وسيتقاعد الرئيس، اعتبروا أنه من الضروري، يمكنكم دائمًا أن تقولوا مباشرة ما يجب أن أفعله أو لا أفعله".وأكد الرئيس البيلاروسي، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروس "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية".يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-سأتقاعد-إذا-اتخذ-شعب-البيلاروسي-القرار-المناسب-1057358011.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046628768_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b09f6103dd8a40f91fe2032f2768804f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو: سأبقى في السلطة مادام الوضع صعبا حول بيلاروسيا

12:59 GMT 05.02.2022
© Sputnik . БелТА / الذهاب إلى بنك الصورتنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020
تنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . БелТА
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه سيبقى على رأس السلطة في البلاد، طالما أن الوضع من حولها صعب.
وتحدث لوكاشينكو في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف في حوار لقناة "سولوفيوف لايف" على يوتيوب، ردا على سؤال حول عدد السنوات، التي سيبقى فيها زعيما لبيلاروسيا، قائلا: "إذا كان هناك وضع صعب حول بيلاروسيا، مثل الحرب، والأهم من ذلك، سوف يمزقوننا داخليا دائما، كما حدث في عام 2020، ولكن إذا كان كل شيء هادئا، كما تقول "من..من" ، ها هو، من سيظهر – حينها سنقرر".
هذا وأعلن لوكاشينكو، في وقت سابق، أنه سيتقاعد إذا اتخذ الشعب البيلاروسي مثل هذا القرار.
وقال لوكاشينكو: "اتخذوا قرارًا وسيتقاعد الرئيس، اعتبروا أنه من الضروري، يمكنكم دائمًا أن تقولوا مباشرة ما يجب أن أفعله أو لا أفعله".
وأكد الرئيس البيلاروسي، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.
وأوضح لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "النقطة الثانية، إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروس فيها: إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن هذا العدوان ضد الأراضي الروسية. والأساس هنا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه في إطار تحالفنا".
وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروس "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية".
رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
لوكاشينكو: سأتقاعد إذا اتخذ الشعب البيلاروسي القرار المناسب
28 يناير, 11:37 GMT
يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية