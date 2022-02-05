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https://arabic.sputniknews.com/20220205/ماكرون-وجونسون-يؤكدان-أهمية-الحوار-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1058067334.html
ماكرون وجونسون يؤكدان أهمية الحوار لحل الأزمة الأوكرانية
ماكرون وجونسون يؤكدان أهمية الحوار لحل الأزمة الأوكرانية
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تناولا خلالها تطورات الأزمة الأوكرانية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:02+0000
2022-02-05T16:02+0000
العالم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا على أهمية الحوار لإنهاء الأزمة الأوكرانية.وشدد الجانبان على أهمية الحوار لتخفيف التصعيد، وقالت الوكالة إن ماكرون من المقرر أن يقوم بزيارة إلى روسيا، الأسبوع المقبل.ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتباه الرئيس الفرنسي إلى تصريحات وتصرفات كييف الاستفزازية التي تتعارض مع اتفاقيات مينسك، كما اتفق الجانبان على إجراء المزيد من الاتصالات.وتوتر الوضع في شرق أوروبا بعد اتهام واشنطن لموسكو بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشكل قاطع.وأصدرت روسيا تحذيرات من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، مؤكدة أن النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي والتوسعات بالقرب من حدودها تهدد أمنها القومي.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكرملين-بوتين-لفت-انتباه-ماكرون-إلى-تصريحات-كييف-وتصرفاتها-الاستفزازية-1057882054.html
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أردوغان-تركيا-مستعدة-للتوسط-بين-روسيا-أوكرانيا-1057915804.html
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العالم

ماكرون وجونسون يؤكدان أهمية الحوار لحل الأزمة الأوكرانية

16:02 GMT 05.02.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تناولا خلالها تطورات الأزمة الأوكرانية.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا على أهمية الحوار لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وشدد الجانبان على أهمية الحوار لتخفيف التصعيد، وقالت الوكالة إن ماكرون من المقرر أن يقوم بزيارة إلى روسيا، الأسبوع المقبل.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
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3 فبراير, 19:52 GMT
ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتباه الرئيس الفرنسي إلى تصريحات وتصرفات كييف الاستفزازية التي تتعارض مع اتفاقيات مينسك، كما اتفق الجانبان على إجراء المزيد من الاتصالات.
وتوتر الوضع في شرق أوروبا بعد اتهام واشنطن لموسكو بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشكل قاطع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 10:47 GMT
وأصدرت روسيا تحذيرات من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، مؤكدة أن النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي والتوسعات بالقرب من حدودها تهدد أمنها القومي.
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