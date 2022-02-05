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https://arabic.sputniknews.com/20220205/ماكرون-ينعى-الطفل-المغربي-ريان-1058082123.html
ماكرون ينعى الطفل المغربي ريان
ماكرون ينعى الطفل المغربي ريان
نعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ساعة متأخرة اليوم السبت، الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية بعدما سقط في بئر عميقة وعلق فيها لخمسة أيام متواصلة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T23:59+0000
2022-02-05T23:59+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار المغرب اليوم
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وقال ماكرون على حسابه بموقع "فيسبوك"، " الليلة، أريد أن أقول لعائلة ريان الصغير والشعب المغربي إننا نشاطرهم أحزانهم".سقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر عميقة بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.جذبت عملية انتشال ريان من البئر المحاصر بداخلها اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.ولكن في النهاية، توفي الطفل قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/حاكم-دبي-ينعى-الطفل-ريان-1058080397.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار المغرب اليوم

ماكرون ينعى الطفل المغربي ريان

23:59 GMT 05.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
تابعنا عبر
نعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ساعة متأخرة اليوم السبت، الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية بعدما سقط في بئر عميقة وعلق فيها لخمسة أيام متواصلة.
وقال ماكرون على حسابه بموقع "فيسبوك"، " الليلة، أريد أن أقول لعائلة ريان الصغير والشعب المغربي إننا نشاطرهم أحزانهم".
سقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر عميقة بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.
جذبت عملية انتشال ريان من البئر المحاصر بداخلها اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
حاكم دبي ينعى الطفل ريان
أمس, 21:31 GMT
ولكن في النهاية، توفي الطفل قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
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