https://arabic.sputniknews.com/20220205/محكمة-تلغي-قرار-فيفا-بإيقاف-رئيس-كاف-السابق-عيسى-حياتو-1058051967.html

محكمة تلغي قرار "فيفا" بإيقاف رئيس "كاف" السابق عيسى حياتو

محكمة تلغي قرار "فيفا" بإيقاف رئيس "كاف" السابق عيسى حياتو

فاز عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، بحكم استئناف، اليوم السبت، تقرر بمقتضاه إلغاء قرار وقفه الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T10:40+0000

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مجتمع

رياضة

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وقالت وكالة "فرانس برس" إن قبول المحكمة باستئناف حياتو يلغي قرار إيقافه لمدة عام بسبب مخالفات تجارية مزعومة، عاقبه على إثرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وقالت المحكمة الرياضة إنها قبلت استئناف حياتو "لعدم كفاية الأدلة" على سوء السلوك فيما يتعلق باتفاق بشأن حقوق وسائل الإعلام والتسويق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.وأضافت المحكمة أن لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين، الذين عقدوا جلسة استماع عبر تقنية الفيديو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألغت الإيقاف وغرامة قدرها 30 ألف فرنك سويسري (33 ألف دولار).وكان حياتو قد ظل رئيسا "للكاف" لمدة 29 عاما حتى تمت الإطاحة به في انتخابات 2017 حيث تلقى خصمه الدعم من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.وكان حياتو قد شغل منصب نائب رئيس الفيفا بصفته أكبر مسؤول كرة قدم في أفريقيا، ورئيسا لها لمدة أربعة أشهر تقريبا بشكل مؤقت بعد وقف بلاتر في أواخر عام 2015 حتى انتخاب الرئيس الحالي إنفانتينو.يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد قرر إيقاف عيسى حياتو، الرئيس السابق "للكاف"، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط رياضي، وتغريمه 30 ألف فرانك سويسري.وقال "فيفا" عبر موقعه الرسمي، يوم 3 أغسطس/آب، إن عيسى حياتو انتهك المادة 15 لمدونة الأخلاقيات المعمول بها في الاتحاد الدولي.وأضاف أن "حياتو انتهك مدونة الأخلاقيات بمشاركته في التفاوض وإبرام وتوقيع اتفاقات تتعلق بحقوق التسويق للمسابقات التي نظمتها الـ"كاف" مع شركة "لاغادير" الفرنسية بين عامي 2014 و2017".

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مجتمع, رياضة