محمد صلاح: سنفعل كل شيء للحصول على كأس الأمم الأفريقية

ونقلت بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، عن صلاح خلال المؤتمر الصحفى للمباراة النهائية أمام السنغال، أن لاعبي منتخب مصر سيقومون بفعل كل شيء لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإسعاد الشعب المصري.وذكر نجم فريق ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، أن اللاعبين المصريين لا يفكرون في الإرهاق جراء توالي المباريات، قائلا: "إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء للفوز".ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب باول بيا ستاديوم، في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، وهو الملعب نفسه الذي شهد تفوق مصر على فريق "الأسود غير المروضة".وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره الكاميروني، صاحب الأرض والجمهور، في مباراة قبل نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بنتيجة 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.ويذكر أن المنتخب السنغالي قد تأهل بدوره إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.
وذكر نجم فريق ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، أن اللاعبين المصريين لا يفكرون في الإرهاق جراء توالي المباريات، قائلا: "إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء للفوز".
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب باول بيا ستاديوم، في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، وهو الملعب نفسه الذي شهد تفوق مصر على فريق "الأسود غير المروضة".