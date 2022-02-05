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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/محمد-صلاح-سنفعل-كل-شيء-للحصول-على-كأس-الأمم-الأفريقية-1058080542.html
محمد صلاح: سنفعل كل شيء للحصول على كأس الأمم الأفريقية
محمد صلاح: سنفعل كل شيء للحصول على كأس الأمم الأفريقية
قال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة النهائية أمام السنغال، غدا، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T21:37+0000
2022-02-05T21:37+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مصر
منتخب مصر الوطني
مجتمع
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ونقلت بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، عن صلاح خلال المؤتمر الصحفى للمباراة النهائية أمام السنغال، أن لاعبي منتخب مصر سيقومون بفعل كل شيء لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإسعاد الشعب المصري.وذكر نجم فريق ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، أن اللاعبين المصريين لا يفكرون في الإرهاق جراء توالي المباريات، قائلا: "إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء للفوز".ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب باول بيا ستاديوم، في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، وهو الملعب نفسه الذي شهد تفوق مصر على فريق "الأسود غير المروضة".وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره الكاميروني، صاحب الأرض والجمهور، في مباراة قبل نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بنتيجة 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.ويذكر أن المنتخب السنغالي قد تأهل بدوره إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فيديو-يوثق-مشادة-قوية-بين-محمد-صلاح-والحكم-بكاري-جاساما-عقب-نهاية-مباراة-مصر-والكاميرون-1058036793.html
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مصر, منتخب مصر الوطني, مجتمع

محمد صلاح: سنفعل كل شيء للحصول على كأس الأمم الأفريقية

21:37 GMT 05.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة النهائية أمام السنغال، غدا، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.
ونقلت بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، عن صلاح خلال المؤتمر الصحفى للمباراة النهائية أمام السنغال، أن لاعبي منتخب مصر سيقومون بفعل كل شيء لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإسعاد الشعب المصري.
لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
فيديو يوثق مشادة قوية بين محمد صلاح والحكم بكاري جاساما عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون
أمس, 19:30 GMT
وذكر نجم فريق ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، أن اللاعبين المصريين لا يفكرون في الإرهاق جراء توالي المباريات، قائلا: "إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء للفوز".
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب باول بيا ستاديوم، في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، وهو الملعب نفسه الذي شهد تفوق مصر على فريق "الأسود غير المروضة".
وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره الكاميروني، صاحب الأرض والجمهور، في مباراة قبل نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بنتيجة 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ويذكر أن المنتخب السنغالي قد تأهل بدوره إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.
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